Говорить о стабильности на рынке акций не приходится - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в начале сессии четверга обновили многомесячные минимумы (2073 и 808 пунктов соответственно), после чего перешли к повышению во главе с акциями потребительского и нефтяного секторов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "О стабильности на рынке говорить не приходится. Во второй половине сессии в случае покупок на американских биржах и сохранения позитивной динамики нефтяных цен российский рынок может получить дополнительный импульс к росту, а при более негативном сценарии отступит от максимумов дня", - пишет Е. Кожухова.