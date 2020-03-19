Julius Baer снижает прогноз по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель на горизонте 3-х месяцев

Аналитики Julius Baer снижают прогноз по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. Котировки нефти опустились до новых минимумов, поскольку рецессия кажется неизбежной из-за ожидания широкомасштабной изоляции экономик. Двойной шок от развития пандемии и политических новостей создает беспрецедентно мощную обстановку неопределенности, которая будет иметь долгосрочные последствия для нефтегазовых компаний и нефтедобывающих стран.

"Мы снижаем прогнозы, отражая ожидаемый спад в экономике, однако видим больше вероятности роста цен на нефть с текущих уровней, чем их снижения, и занимаем конструктивную позицию по рынку", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Ожидания широкомасштабной изоляции экономик в большинстве стран западного мира усилили распродажу на рынке нефти и подтолкнули цены к падению ниже 25 долл. США за баррель. Рецессия, по мнению эксперта банка, выглядит все более вероятной. Рынок нефти испытывает давление двойного шока в связи с пандемией и политическими новостями, и вступил в период растущего избытка предложения. Спрос на нефть в текущем году будет снижаться, в то время как ведущие нефтедобывающие страны, Саудовская Аравия и Россия, перешли к увеличению производства из-за резкого изменения нефтяной политики.

"Прогноз выглядит неутешительным, однако мы видим основания для того, чтобы утверждать, что котировки нефти приблизились к прохождению дна, - указывает Норберт Рюкер. - "Медвежьи" настроения на рынке уже достигли пика, и позиции хедж-фондов на рынке фьючерсов сильно смещены в сторону падения. Даже в исторической перспективе текущее падение цен на нефть является исключительным, однако сравнимые распродажи, как правило, сменялись ростом с перепроданных уровней. Текущие уровни цен вынуждают производителей снижать производство и стимулировать спрос, что создает основы для восстановления равновесия. В то время как этот процесс, вероятнее всего, ограничит рост запасов только в следующем году, котировки нефти, как правило, сигнализируют об изменении фундаментальных факторов на полгода раньше".

Одновременно с тем, как экономики западных стран уже близки к временной остановке, Китай показывает признаки восстановления. "Исходя из того, что рецессия стала неизбежной, мы снижаем наши прогнозы по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель в перспективе 3-х месяцев и 45 долл. США за баррель в перспективе 12-ти месяцев, - заключает эксперт Julius Baer. - Атмосфера повышенной неопределенности может привести к длительному периоду сильной волатильности. Тем не менее, мы считаем, что риски для цен на нефть смещены в сторону роста, а не падения, и занимаем конструктивную позицию по рынку. Резко устремленная вверх фьючерсная кривая подавляет любые возможности для инвестиций. Если цены будут оставаться на пониженных уровнях дольше, чем ожидалось, нефтегазовые компании и нефтедобывающие страны столкнутся с еще одним периодом экономических трудностей, сравнимым с 2015 и 2016 гг.".