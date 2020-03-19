.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ГК "ФИНАМ" считает, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку на заседании 20 марта без изменения
.
19 марта 2020 года 13:05
ГК "ФИНАМ" считает, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку на заседании 20 марта без изменения
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку на заседании 20 марта без изменения, говорится в комментарии компании. "Если вынести за скобки сценарий экстренного повышения ставки для поддержания финансовой стабильности (который может быть осуществлен без привязки к плановому заседанию) и предположить, что регулятор при изменении уровня ставки будет по-прежнему руководствоваться инфляционным таргетированием, то можно отметить следующее. Девальвация рубля создает определенный инфляционный риск, для оценки которого можно, например, обратиться к опыту 2-4 кварталов 2018 г. Напомним, что тогда угроза санкций привела к потере рублем чуть менее 20% своей стоимости, что в целом сопоставимо (по крайней мере, пока) с текущим значением. При этом общий прирост инфляции с апреля по декабрь 2018 г. составил, согласно Росстату, всего 3,38%. Любопытно, что в самый канун девальвации 2018 г. (конец марта) годовой уровень инфляции составлял 2,4%, что практически совпадает с текущим значением. Напомним, что по состоянию на 31.12.2018 г. уровень потребительских цен в годовом выражении достиг 4,3%, что примерно соответствует цели ЦБ", - пишет руководитель аналитического отдела ГК "ФИНАМ" Алексей Ковалев. Как показывает практика, регулятор при определении уровня ключевой ставки всегда выдерживает определенный положительный спред к инфляции (что, по-видимому, является гарантией нахождения ценовой динамики под контролем), отмечает специалист компании. С 2016 г. уровень реальной ключевой ставки в России никогда не опускался ниже 2%. Если же брать не текущий, а прогнозируемый уровень инфляции, то можно снова обратиться к опыту 2018 г., указывает А. Ковалев - единственного периода с момента перехода к инфляционному таргетированию, когда ЦБ предпринимал повышение ставки. Тогда на ожиданиях ускорения годовой инфляции до 5,0-5,5% Центробанк повысил ставку сначала до 7,5%, а затем и до 7,75%. Иными словами, положительный спред в размере не ниже 2% был снова соблюден регулятором. "Напомним, что текущий уровень ключевой ставки составляет 6,0%. Таким образом, если по мере выхода данных по инфляции ЦБ придет к выводу, что темп роста потребительских цен в перспективе может превысить и закрепиться выше 4%-й отметки, то ставка, по всей видимости, будет повышена. Тем не менее, мы ожидаем, что размер потенциального повышения будет ограничен верхней границей нейтрального диапазона (7%): на фоне возросших рисков замедления российской экономики возвращение к жесткой ДКП вызывает вопросы. Поскольку в настоящий момент, как нам представляется, оценить итоговое ускорение инфляции вследствие происходящей девальвации проблематично, мы полагаем, что в пятницу ключевая ставка будет оставлена без изменения", - пишет А. Ковалев. "Распродажи, захлестнувшие рынок ОФЗ с начала марта на фоне разворачивающейся пандемии коронавируса и существенно усилившиеся после падения рубля, взметнули доходности в секторе в диапазон 7-8%. Вся кривая ОФЗ переместилась по доходности выше текущего уровня ключевой ставки. Расширившийся спред в доходности к ставке ЦБ РФ отражает ожидания рынка по экстренному ее повышению. "Впрочем, определенная вероятность умеренного повышения ставки (которое в перспективе может быть предпринято регулятором в ответ на рост инфляционных рисков), по-видимому, все же будет заложена в цены ОФЗ. Так, если сравнить текущую ситуацию с апрелем-декабрем 2018 г., когда рыночные ожидания по ужесточению ДКП, как и сейчас, были повышенными, то можно заметить, что спред в доходности 2-летних ОФЗ к ключевой ставке не превышал 100 б. п., в среднем составляя около 50 б. п. во второй половине года. Отметим, что в настоящее время он достигает 150 б. п., - комментирует ситуацию специалист ГК "ФИНАМ". - Впрочем, ни о какой нормализации спреда доходностей ОФЗ к ключевой ставке говорить, по-видимому, не придется до тех пор, пока на глобальных торговых площадках продолжается активное бегство в качество (а зачастую и просто в кэш). Надо сказать, что еще недавно высокие ожидания по продолжению смягчения ДКП в России и конкурентоспособный уровень реальных доходностей позволяли рынку ОФЗ практически не замечать охлаждения глобального спроса на риск, спровоцированного первыми новостями о коронавирусе. Так, в то время как долговые индексы развивающихся стран уже с начала 2020 г. стали демонстрировать признаки ослабления, рынок ОФЗ в январе-феврале смог привлечь от нерезидентов около 330 млрд руб. Теперь же, когда фактор потенциального смягчения ДКП на перспективу ближайших месяцев с большой долей вероятности ушел с повестки дня, а риски скатывания мировой экономики в рецессию, напротив, существенно возросли, Россия может столкнуться с проблемой масштабного оттока международного капитала со своего долгового рынка. Этот процесс, как правило, всегда сопровождается ценовой просадкой рынка. Например, в апреле-декабре 2018 г. на фоне вывода капитала нерезидентами в объеме 560 млрд руб., падение ценового индекса RGBI достигало 8%. Интересно заметить, что до начала активных распродаж в 2018 г. доля принадлежащих нерезидентам ОФЗ полностью соответствовала текущему уровню (34%). Напомним, что за 2-4 кварталы 2018 г., иностранные инвесторы сократили свои позиции в рублевом госдолге примерно на четверть". "Тем не менее, отток нерезидентов с российского долгового рынка во второй половине 2018 г. начал уменьшаться по мере оживления глобального "аппетита" к риску. При этом ни о каком смягчении ДКП в России в тот период не было и речи: на самом деле Центробанк даже дважды повысил ставку - в сентябре и декабре. В этой связи отметим, что фундаментальный фактор, обеспечивший недавний рост долговых индексов развивающихся стран до своих многолетних максимумов - разворот мировых центробанков к активному монетарному смягчению (накачка рынков ликвидностью, снижение процентных ставок) - никуда не делся. Рано или поздно установившиеся в развитых странах отрицательные реальные процентные ставки снова подтолкнут глобальных инвесторов к восстановлению своих позиций в высокодоходных долговых инструментах. Надо заметить, что даже на фоне повысившихся вследствие недавней девальвации рубля инфляционных рисков реальная доходность российских облигаций по-прежнему выглядит интересно на фоне аналогов", - заключает эксперт компании.
.
19 марта 2020 года 19:45
Москва. 19 марта. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря активно растущим ценам на нефть. читать дальше
.19 марта 2020 года 19:41
Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх во главе с "Татнефтью", взлет индекса Мосбиржи на 7,7% стал рекордным за 11 лет
Москва. 19 марта. Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх в рамках коррекции после обвала предыдущих дней на опасениях рецессии в мировой экономике из-за распространения коронавируса, рост вечером был подогрет разворотом на север индексов в США и Европе; взлет индекса МосБиржи за день стал рекордным за 11 лет, с марта 2009 года. читать дальше
.19 марта 2020 года 19:17
Сценарий умеренной рецессии уже заложен в котировках акций РФ, вопрос в ее продолжительности и глубине - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 марта 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.19 марта 2020 года 19:03
Смещение потребления в онлайн из-за коронавируса позитивно для телекомов и IT-сектора РФ - "Ренессанс Капитал"
Смещение потребления в онлайн, скорее всего, окажет позитивное влияние на показатели телекоммуникационных компаний РФ и IT-сектор, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Александр Венгранович (аналитик по сектору телекоммуникаций) и Кирилл Панарин (аналитик по... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:57
Запуск нового механизма валютных интервенций ЦБ на открытом рынке позитивен для рубля - "ВТБ Капитал"
Запуск нового механизма продажи валюты Центробанком РФ на открытом рынке позитивен для рубля, считает главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ и СНГ Александр Исаков, сообщается в комментарии инвестбанка. Как сообщалось, ЦБ РФ подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:55
Москва. 19 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в четверг восстановительный рост благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе отскоку нефтяных цен; исключение составляют среднесрочные евробонды РФ с погашением в 2023 и 2026 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продолжают умеренно расти в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 марта 2020 года 18:42
Рынок ОФЗ в ближайшие дни может получить положительный импульс, если ключевая ставка будет сохранена на уровне 6%, а цены на нефть продолжат консолидироваться у текущих значений, говорится в комментарии ITI Capital . Несмотря на то, что динамика российского локального долгового рынка в последние... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:30
Новый механизм продажи валюты окажет стабилизирующее воздействие на рубль, считает экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец. "По нашим оценкам, при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней ($25 за баррель нефти марки Brent, $21-22 за баррель нефти... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:21
Bank of America (BofA) понизил прогноз роста российского ВВП в 2020 году с 0,8% до -1% на фоне пересмотра своих глобальных макроэкономических прогнозов, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению аналитиков, перспектива рецессии в экономиках большинства развитых стран теперь становится более... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:09
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться - «Ренессанс Капитал»
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". "Рынки на этой неделе были в состоянии обвала настолько, насколько мы ожидали, когда поддержали идею их закрытия до тех пор, пока... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:50
Дополнительные закупки облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) должны ограничить рост доходностей не только по государственным облигациям, но и по корпоративным облигациям нефинансового сектора, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка сохраняют рекомендацию умеренного... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:29
Вероятно, ФРС предоставит дополнительные возможности кредитования некрупному бизнесу, органам власти штатов и местному самоуправлению - Julius Baer
ФРС США переключилась в режим борьбы с кризисом и перезапустила программу по выкупу коммерческих бумаг, говорится в комментарии Julius Baer. Это еще одна мера для обеспечения достаточного предложения ликвидности на фоне того, как финансовые рынки торопятся учесть в котировках вероятность рецессии... читать дальше
.19 марта 2020 года 16:55
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться разнонаправлено в пределах диапазона 2130-2260 пунктов - БКС
Рынки могут вернуться к нисходящей динамике в пятницу, индекс Мосбиржи может торговаться разнонаправлено в пределах широкого диапазона 2130-2260 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг предпринимает попытку восстановления. Динамика на рынке акций РФ... читать дальше
.19 марта 2020 года 16:41
Отечественный рынок акций может удержаться в "плюсе" в четверг вечером, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Движение рынка вверх пока не перекрыло падение среды, но вот объёмы торгов заметно возросли, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине дня объём сделок... читать дальше
.19 марта 2020 года 16:20
(добавлены текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 240 рублей до 260 рублей за штуку, но понизил ее для американских депозитарных расписок (ADR) газового монополиста с $7,4 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.