Невысокая дивдоходность акций Интер РАО лишает поддержки их котировки - ИК "Атон"

Невысокая дивдоходность акций Интер РАО лишает поддержки их котировки, говорится в комментарии ИК "Атон". Интер РАО планирует потратить на выплату дивидендов 25% от своей чистой прибыли по МСФО или 20,5 млрд руб. Дата закрытия реестра - 30 мая.

"Коэффициент выплаты соответствует первоначальному прогнозу менеджмента, но ниже того, на что рассчитывали инвесторы, учитывая, что другие компании в секторе электроэнергетики платят 50%. Дивидендная доходность Интер РАО составляет 4.7% - это невысокий уровень, и он не оказывает поддержку акциям", - отмечают аналитики инвесткомпании.