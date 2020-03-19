Продажи валюты ЦБ на открытом рынке могут вырасти до $0,8 млрд в месяц - "ВТБ Капитал"

Объем продаж ЦБ РФ иностранной валюты на открытом рынке в целях реализации сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка (MOEX: SBER) может вырасти до $0,8 млрд в месяц, считают аналитики "ВТБ Капитала".

"В четверг утром Минфин РФ объявил о начале продажи иностранной валюты в целях реализации сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка. В соответствии с условиями сделки, в результате объем продаж иностранной валюты на открытом рынке может, по нашим оценкам, вырасти на величину до $0,8 млрд в месяц. В отдельном пресс-релизе ЦБ РФ пояснил, что объем связанной со сделкой со Сбербанком продажи иностранной валюты будет зависеть от отклонения стоимости нефти марки Urals ниже отметки $25 за баррель. Если цена нефти марки Urals превысит $25 за баррель, регулятор не будет продавать валюту свыше регулярного объема в соответствии с механизмом бюджетного правила", - пишут эксперты инвестбанка.

Как отмечается в аналитическом материале, в последние несколько дней объем продажи иностранной валюты Банком России в соответствии с бюджетным правилом составлял $50-75 млн ежедневно.