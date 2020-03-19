Рынок акций РФ утром корректируется вверх при возросшей волатильности, РТС превысил 850п

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ утром в четверг резко увеличил волатильность на фоне скачков доллара, но в итоге склонился в сторону восходящей коррекции после обвала вслед за миром из-за опасений рецессии в мировой экономике на фоне распространения коронавируса; индекс РТС превысил 850 пунктов, индекс МосБиржи поднялся к 2150 пунктам.

К 11:11 МСК индекс МосБиржи составил 2147,48 пункта (+1,7%, утром индекс падал к 2080 пунктам), индекс РТС - 853,33 пункта (+2,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7%.

Доллар просел до 79,53 рубля (-1,34 рубля), в начале торгов курс взлетал до 81,97 руб./$1, после чего рынок остановили продажи валюты от ЦБ РФ.

Подорожали рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,4%), "Мосбиржи" (+3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,8%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%).

В США индексы накануне упали на 4,7-6,3% на фоне тревог инвесторов по поводу последствий пандемии коронавируса для экономики, при этом индекс Dow Jones (-6,3%) упал ниже 20 тыс. пунктов впервые с февраля 2017 года, а индекс S&P 500 (-5,2%) опустился почти на 30% с рекорда, установленного в феврале. Торги вновь приостанавливались на 15 минут - это произошло в четвертый раз за неделю, пишет CNBC.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019 в США превысило 7 тысяч человек, на настоящий момент известно о 117 летальных исходах.

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала план прямых денежных выплат американцам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, объем которого может достичь $1,2 трлн, сообщают американские СМИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что на первом этапе на эти цели может быть направлено $250 млрд.

Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса, передает CNN со ссылкой на источник в Сенате. Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

В Азии в четверг также сохранилась негативная динамика, хотя индексы отошли от утренних минимумов (японский Nikkei 225 упал на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), корректируется вверх Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,1-1,7%), но остаются в "минусе" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Европейский центральный банк, пытаясь успокоить рынки, в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Снизили ставки Резервный банк Австралии и ЦБ Бразилии.

Нефть утром в четверг корректируется вверх после обвала накануне, цена Brent находится на $0,3 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $26,49 за баррель (+6,5%), майская цена WTI - $23,42 за баррель (+12,4%).

Накануне Brent падала к $24,5 за баррель - минимума с 2003 года; цена WTI откатывалась к $20,4 за баррель - минимума с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Альберт Короев, нефтяные котировки WTI накануне падали в район $20 за баррель на фоне нефтяной войны и паники на финансовых рынках, вызванной последствиями распространения коронавируса. Доллар в начале торгов в четверг рванул вверх к 82 руб./$1, но здесь его явно встретили продажи регуляторов и курс начал корректироваться (ЦБ РФ сообщил, что с 19 марта приступает к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка).

Нефть в четверг пытается отскочить вверх, но на рынках акций ситуация все еще напряженная. В Азии доминировали продавцы после провала на Wall Street еще на 5-6% по индексам. Фьючерс на S&P 500 в четверг не может выбраться из красной зоны. В лидерах роста продолжают выступать акции ритейлеров - население запасается впрок жизненно важными товарами на новостях о выявлении в России новых заболевших коронавирусом. Та же причина продолжает гнать вниз акции "Аэрофлота", констатирует Короев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США инвесторы продолжают избавляться от акций, несмотря на предпринимаемые властями меры помощи экономике как денежно-кредитного, так и налогово-бюджетного характера. Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 200 тыс. человек и продолжает расти, угрожая еще большему замедлению экономической активности.

В Азии в четверг распродажи акций продолжились, несмотря на все предпринимаемые меры экономической поддержки (ключевую процентную ставку понизил Резервный банк Австралии). Для нефти Brent и WTI ближайшими поддержками выступает район $25 и $20 за баррель соответственно.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают отметки 2300 и 950 пунктов. В течение сессии инвесторы будут скорее склонны к пессимизму, но некоторые позитивные для "нефтяников" сигналы на торгах все же присутствуют. Ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 2000-2300 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, американская финансовая система продолжает болеть и пугать окружающих своими перспективами. Продается все, что можно конвертировать в доллары, дабы заткнуть пробоины ликвидности.

На рынке акций РФ продолжает неплохо выглядеть сектор акций компаний розничной торговли на фоне подготовки населения к карантинным ограничениям. Покупатели на падении акций "Полюса" и Polymetal прекрасно понимают, что массированная бомбардировка американского рынка долларовой ликвидностью приведет к росту золота, когда ситуация немного нормализуется.

Рынки акций пока не верят в ФРС и меры правительств. Одни боятся эпидемии, но более всего мешает жить и расти проблема с недоверием. На рынке боятся банального разорения компаний любой величины. Boeing (-18%) запросил у правительства экстренное финансирование на $60 млрд. Министр финансов США Мнучин заявил, что правительство работает над пакетом мер на $1,3 трлн для поддержки населения и бизнеса, но этого может не хватить. Индустрия отелей запросила до $200 млрд финансирования, авиаторы просят $150 млрд. Вероятно, что скоро за деньгами обратятся производители автомобилей, которые в среду объявили о скором закрытии производства. Не остались в стороне и нефтяники - ConocoPhillips объявила о сокращении инвестиционных расходов, а также о снижении активности в рамках программы обратного выкупа.

Инвесторы почти почувствовали оптимизм на новостях о том, что ЕЦБ запускает программу выкупа активов на 750 млрд евро. Тем не менее, как и в случае с ФРС, этого уже недостаточно, чтобы успокоить рынки. Возможно, что Банк Японии также расширит программу выкупа активов.

Нефть накануне упала до значений начала 2000-х годов, в четверг цены пытаются скорректироваться. Есть только надежды, что из бизнеса выйдут компании сланцевой отрасли США, но американская добыча остается на рекордном уровне 13,1 млн б/с. Все же есть надежда на то, что потоки ликвидности от центральных банков остановят панические распродажи, считает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также отмечает, что инвесторам достаточно сложно оценить последствия распространения инфекции, так как пока нет понимания, когда будет пройден ее пик. В результате по широкому спектру активов отсутствуют ценовые ориентиры, что заставляет инвесторов продолжать сокращать объемы рисковых активов в портфелях и отдавать предпочтение консервативным стратегиям инвестирования и надежным защитным инструментам.

На фоне отсутствия понимания степени влияния коронавируса на экономику меры, предпринимаемые правительствами и Центробанками, имеют лишь временный эффект, стимулируя коррекционные отскоки, после чего продажи вновь активизируются. В результате рынки продолжают падать, а торги проходят на фоне высокой волатильности. Нефть марки Brent пытается удержать позиции чуть выше $25 за баррель, торгуясь на многолетних минимумах.

На российском фондовом рынке в случае активизации коррекционного роста на рынке энергоносителей акции могут предпринять попытку восстановления, что позволит им отыграть часть потерь. Однако ближе к вечеру возможно ухудшение внешней конъюнктуры, в результате чего индекс МосБиржи возобновит снижение, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+16,4%), ГДР "Лента" (+8,4%).

Подешевели бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-4,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,1% и -3,2% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 25,1 млрд рублей (из них 5,172 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).