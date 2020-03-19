Citi снизил оценку акций Сбербанка на 21%, подтвердив рейтинг "покупать"

Citi понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 285 рублей до 225 рублей за штуку, сообщается в обзоре Citi.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Несмотря на то, что, к счастью, в России небольшое количество случаев заражения коронавирусом, Сбербанк не имеет иммунитета к глобальной распродаже. Мы считаем, что это вызвано резким снижением цен на нефть и вероятностью существенного экономического спада в результате пандемии", - говорится в обзоре Citi.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 325,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 177 рублей за штуку.