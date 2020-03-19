Цены на нефть пока останутся уязвимыми - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" подчеркивают, что для устойчивой стабилизации нефтяного рынка в первую очередь необходимо увидеть замедление темпов распространение коронавируса за пределами Китая. Пока этого не происходит, цены на нефть останутся уязвимыми, говорится в обзоре банка.

"Давление на нефтяной рынок продолжал оказывать уход инвесторов из рисковых активов на фоне высоких темпов распространения коронавируса за пределами Китая. Кроме того, повышенные страхи рецессии в мировой экономике также негативно влияют на весь блок рисковых активов и цены на нефть", - пишут аналитики "Нордеа банка".

Эксперты банка отмечают, что в условиях, когда все больше предприятий останавливают свою работу, и без того туманные перспективы спроса на нефть оказываются еще более негативными. При этом информация о масштабных стимулах со стороны ЕЦБ и сообщения о готовности пакета мер, направленных на поддержание американской экономики, в утренние часы четверга оказывают умеренную поддержку нефтяному рынку.

"В результате в утренние часы контракты на Brent торговался вблизи отметки $26,5/bbl. Тем не менее, на наш взгляд, для устойчивой стабилизации нефтяного рынка в первую очередь необходимо увидеть замедление темпов распространение коронавируса за пределами Китая. Пока этого не происходит, цены на нефть останутся уязвимыми", - указывают специалисты "Нордеа банка".