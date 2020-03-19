Минфин и ЦБ усилили прямую поддержку валютного рынка - Росбанк

Усилившаяся волатильность на валютном рынке в ходе сессии среды обусловила наращивание финансовыми регуляторами комплекса поддерживающих мер, которые можно резюмировать как ускоренную продажу валюты из резервов, говорится в комментарии Росбанка. Пара USD/RUB в ходе московской сессии пробивала отметку 80,0, а после закрытия западных рынков превышала 82,5. На открытии в четверг участники положительно отреагировали на новости от Минфина и Банка России, вернув пару к 80,0.

Эксперты Росбанка отметили увеличение регулярных объемов продаж валюты с начала текущей недели до $70-75 млн/день (с $50 млн/день неделей ранее) на фоне развития нисходящего тренда в сырьевых котировках. В четверг Urals нарастил дисконт к североамериканской марке Brent до рекордных $5/барр. (среднее значение в 2019 году - порядка $1/барр.) и стабилизировался вблизи $21/барр. Глядя на последние котировки барреля Urals, регулярные продажи валюты на следующей неделе могут практически удвоиться $130-140 млн/день. В четверг утром Банк России ввел дополнительные регулировки в это "правило": при цене Urals ниже $25/барр. будут осуществляться дополнительные продажи валюты.

"Источником финансирования дополнительных операций при цене Urals ниже $25/барр. будет более быстрое поступление валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка, - указывают аналитики Росбанка. - Сегодня Минфин отчитался о переводе 16 марта в ФНБ дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Совокупный размер ФНБ составил 12,2 трлн руб. Более быстрая транзакция освободит порядка $33 млрд долл. (2,3 трлн руб. - средняя капитализация Сбербанка за последний месяц) резервов ФНБ в пользу Банка России. С 19 марта Банк России планирует "зеркалировать" сделку с ФНБ на бирже".

Темп выхода Банка России на валютный рынок не озвучен и при цене Urals ниже $25/барр. может предполагать довольно крупные операции. "Мы ожидаем от регулятора не более $140 млн/день из расчета конверсии всей суммы сделки в течение 1 календарного года. Это идет несколько в разрез с ранее заявленным горизонтом продажи валюты от 3 до 7 лет, однако сохраняет за Банком России гибкость в реализации "стабилизирующих" мер. В итоге, совокупный объем продаваемой ежедневно валюты может составить порядка $270-280 млн/день. Точечные "концентрированные" продажи также возможны, правда, их реализация вряд ли будет анонсирована и будет видна лишь по факту публикации статистики по обороту рублевой ликвидности с Банком России", - заключают аналитики Росбанка.