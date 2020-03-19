Доллар зафиксировал многолетние максимумы, в том числе против британского фунта, новозеландской и австралийской валют - ГК "ФИНАМ"

Американская валюта на этой неделе динамично укрепляется, доллар зафиксировал многолетние максимумы, в том числе против британского фунта, новозеландской и австралийской валют, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга отступала к отметке 1,09 после негативной динамики в среду, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

"Доллар укрепился в среду и достигал многолетних максимумов по отношению к целому ряду валют в результате эскалации антирисковых настроений на биржевых площадках – распространение коронавируса продолжало не давать покоя игрокам. Спрос на американскую валюту ощутимо возрос в силу того, что население и компании поспешили сделать ее запас "на черный день", - отмечает З. Саидова.

Долларовый индекс на фоне лихорадочного поиска игроками "защитных" активов в среду превышал отметку в 102,0 и достигал максимумов с марта 2017 года. Доллар зафиксировал многолетние максимумы, в т.ч., против британского фунта, новозеландской и австралийской валют.

"Американская валюта на этой неделе динамично укрепляется даже несмотря на то, что перед ее началом американский Федрезерв пошел на беспрецедентное одномоментное смягчение монетарной политики, срезав ключевую ставку сразу на 1% до 0-0,25%, и объявив о запуске масштабной программы QE. Столь внезапное обнуление ключевой ставки ФРС не привело к падению доллара – напротив, валютный рынок весьма непринужденно принял произошедшее, - пишет специалист компании. - Стоит отметить, что в среду Банк Англии, Европейский центральный банк и Национальный банк Швейцарии осуществили продажи долларовой ликвидности в рамках крупнейшего со времен глобального кризиса скоординированного вливания средств регуляторами. Ажиотажный спрос на долларовую ликвидность даже вызвал беспокойство по поводу достаточности действующих своп-линий ФРС с ключевыми центральными банками.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD уже не за горами завершение формирования "шипа", в рамках которого пара может снизиться до уровня 1,0786".