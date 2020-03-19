Текущие котировки рубля вполне адекватны сложившимся ценам на нефть и профилю внешних рисков - РФПИ

Текущие котировки рубля вполне адекватны сложившимся ценам на нефть и профилю внешних рисков, поэтому какие-то дополнительные меры со стороны ЦБ не требуются, вопреки существующим призывам к регулятору вмешаться в ход торгов через дополнительные интервенции или скупку ОФЗ, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Сохранение оттока портфельных инвестиций - фактор дополнительного краткосрочного давления на рубль, поэтому в моменте уровни могут отличаться в худшую сторону от указанных выше, - указывает эксперт. - Однако рано или поздно платежный баланс сбалансируется, и курс будет близок к равновесному. Пока же стоит надеяться на поддержку со стороны экспортеров и стабилизацию на рынке рисковых активов".

Очередной обвал на мировых площадках и снижение цен на нефть Brent к отметкам US$24,50-26,50/брл. не оставили рублю никакого шанса на стабилизацию. В итоге, российская валюта возглавила рейтинг ЕМ валют по темпам снижения, потеряв к USD 6,8% с локальными минимумами вблизи 82,80. "Капитуляция со стороны инвесторов на рынке ОФЗ при поддержке внутреннего спроса на валюту - основные факторы столь значительного снижения рубля. Наши оценки справедливого курса до конца года следующие: при US$25/брл. - 78-82/USD, при US$30/брл. - 73-76/USD, при US$40/брл - 65-68/USD", - заключает Дмитрий Полевой.