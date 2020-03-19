Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов, несколько раз менял направление движения

Москва. 19 марта. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне корректирующейся вверх нефти и поддержке рынков со стороны ведущих центробанков мира.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,31-80,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 80,45 руб./$1 (-42,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89 руб./EUR1 (-32,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,98 копейки к уровню закрытия среды, до 83,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,2344 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,1119 рубля выше официального курса.

Вскоре после позитивного открытия рубль растерял весь рост и вновь ненадолго понизился к доллару и евро. Через несколько минут после начала сессии доллар преодолел отметку 81 руб./$1 впервые с 26 января 2016 года, евро вырос выше 89 руб./EUR1 впервые с 12 февраля 2016 года. На максимуме доллар достигал отметки 81,97 руб./$1, евро - 89,6 руб./EUR1. Затем рост рубля возобновился.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги коррекционным ростом к доллару и евро. При этом нацвалюта несколько раз меняла направление движения в основных парах уже в первые минуты торгов. Поддержку котировкам рубля оказывали рост цен на нефть и информация, что Минфин РФ начал операции по продаже валюты в рамках сделки по Сбербанку. Давление на его котировки продолжало оказывать беспокойство инвесторов за состояние мировой экономики в условиях эпидемии коронавируса.

Федеральное казначейство по решению Минфина 16 марта перечислило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средства дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года. В результате перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей, сообщил Минфин РФ.

Обычно зачисление происходит летом, сейчас оно опередило стандартный график в связи с необходимостью профинансировать сделку по выкупу акций Сбербанка (MOEX: SBER) у ЦБ РФ, которая осуществляется на средства ФНБ. В целях реализации этой сделки Минфин начал операции по продаже иностранной валюты, сказано в сообщении.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ.

ЕЦБ сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

Тем временем Сенат США приступает к изучению предложения Белого дома о выделении $1 трлн на поддержку экономики, включая прямую помощь американским домохозяйствам и финансовую помощь авиакомпаниям. Предполагается, что деньги (обсуждается сумма $1000 на человека) будут выделяться гражданам в два этапа - в начале апреля и середине мая, размер помощи будет зависеть от доходов и размера семьи.

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в четверг после обвала накануне. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 6,87% - до $26,59 за баррель. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене до $24,88 за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 13,63% - до $23,67 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,37 баррель, упав до минимума с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.