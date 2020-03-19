Ориентир для пары USD/RUB - диапазон 77-80 - ИК "Фридом Финанс"

Ориентир для пары USD/RUB - диапазон 77-80, если котировки "черного золота" не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления пары USD/RUB, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Курс рубля отброшен в 2016 год. Продолжение снижения цены на нефть привело к новой волне ослабления рубля. Банк России увеличил объем продаж валюты, но это не остановило игроков - спрос на валюту очень высокий. Равновесный курс рубля при цене на нефть в $25 за баррель, по нашему мнению, находится в диапазоне 80-90. Если котировки "черного золота" не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления пары USD/RUB. Ориентир для пары USD/RUB - диапазон 77-80", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.