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19 марта 2020 года 10:44
Ориентир для пары USD/RUB - диапазон 77-80 - ИК "Фридом Финанс"
Ориентир для пары USD/RUB - диапазон 77-80, если котировки "черного золота" не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления пары USD/RUB, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Курс рубля отброшен в 2016 год. Продолжение снижения цены на нефть привело к новой волне ослабления рубля. Банк России увеличил объем продаж валюты, но это не остановило игроков - спрос на валюту очень высокий. Равновесный курс рубля при цене на нефть в $25 за баррель, по нашему мнению, находится в диапазоне 80-90. Если котировки "черного золота" не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления пары USD/RUB. Ориентир для пары USD/RUB - диапазон 77-80", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
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19 марта 2020 года 19:45
Москва. 19 марта. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря активно растущим ценам на нефть. читать дальше
.19 марта 2020 года 19:41
Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх во главе с "Татнефтью", взлет индекса Мосбиржи на 7,7% стал рекордным за 11 лет
Москва. 19 марта. Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх в рамках коррекции после обвала предыдущих дней на опасениях рецессии в мировой экономике из-за распространения коронавируса, рост вечером был подогрет разворотом на север индексов в США и Европе; взлет индекса МосБиржи за день стал рекордным за 11 лет, с марта 2009 года. читать дальше
.19 марта 2020 года 19:17
Сценарий умеренной рецессии уже заложен в котировках акций РФ, вопрос в ее продолжительности и глубине - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 марта 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.19 марта 2020 года 19:03
Смещение потребления в онлайн из-за коронавируса позитивно для телекомов и IT-сектора РФ - "Ренессанс Капитал"
Смещение потребления в онлайн, скорее всего, окажет позитивное влияние на показатели телекоммуникационных компаний РФ и IT-сектор, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Александр Венгранович (аналитик по сектору телекоммуникаций) и Кирилл Панарин (аналитик по... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:57
Запуск нового механизма валютных интервенций ЦБ на открытом рынке позитивен для рубля - "ВТБ Капитал"
Запуск нового механизма продажи валюты Центробанком РФ на открытом рынке позитивен для рубля, считает главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ и СНГ Александр Исаков, сообщается в комментарии инвестбанка. Как сообщалось, ЦБ РФ подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:55
Москва. 19 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в четверг восстановительный рост благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе отскоку нефтяных цен; исключение составляют среднесрочные евробонды РФ с погашением в 2023 и 2026 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продолжают умеренно расти в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 марта 2020 года 18:42
Рынок ОФЗ в ближайшие дни может получить положительный импульс, если ключевая ставка будет сохранена на уровне 6%, а цены на нефть продолжат консолидироваться у текущих значений, говорится в комментарии ITI Capital . Несмотря на то, что динамика российского локального долгового рынка в последние... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:30
Новый механизм продажи валюты окажет стабилизирующее воздействие на рубль, считает экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец. "По нашим оценкам, при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней ($25 за баррель нефти марки Brent, $21-22 за баррель нефти... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:21
Bank of America (BofA) понизил прогноз роста российского ВВП в 2020 году с 0,8% до -1% на фоне пересмотра своих глобальных макроэкономических прогнозов, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению аналитиков, перспектива рецессии в экономиках большинства развитых стран теперь становится более... читать дальше
.19 марта 2020 года 18:09
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться - «Ренессанс Капитал»
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". "Рынки на этой неделе были в состоянии обвала настолько, насколько мы ожидали, когда поддержали идею их закрытия до тех пор, пока... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:50
Дополнительные закупки облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) должны ограничить рост доходностей не только по государственным облигациям, но и по корпоративным облигациям нефинансового сектора, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка сохраняют рекомендацию умеренного... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:29
Вероятно, ФРС предоставит дополнительные возможности кредитования некрупному бизнесу, органам власти штатов и местному самоуправлению - Julius Baer
ФРС США переключилась в режим борьбы с кризисом и перезапустила программу по выкупу коммерческих бумаг, говорится в комментарии Julius Baer. Это еще одна мера для обеспечения достаточного предложения ликвидности на фоне того, как финансовые рынки торопятся учесть в котировках вероятность рецессии... читать дальше
.19 марта 2020 года 16:55
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться разнонаправлено в пределах диапазона 2130-2260 пунктов - БКС
Рынки могут вернуться к нисходящей динамике в пятницу, индекс Мосбиржи может торговаться разнонаправлено в пределах широкого диапазона 2130-2260 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг предпринимает попытку восстановления. Динамика на рынке акций РФ... читать дальше
.19 марта 2020 года 16:41
Отечественный рынок акций может удержаться в "плюсе" в четверг вечером, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Движение рынка вверх пока не перекрыло падение среды, но вот объёмы торгов заметно возросли, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине дня объём сделок... читать дальше
.19 марта 2020 года 16:20
(добавлены текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 240 рублей до 260 рублей за штуку, но понизил ее для американских депозитарных расписок (ADR) газового монополиста с $7,4 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка... читать дальше
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