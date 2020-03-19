Энергетический сектор РФ - не худший из возможных объектов вложения средств в текущих условиях - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что при нынешней турбулентности энергетический сектор – не худший из возможных объектов вложения средств, говорится в обзоре инвестбанка. На 5-летнем горизонте Энел Россия способна продемонстрировать впечатляющий рост прибыльности, компенсируя риски инвесторов дивидендами с доходностью 10,7% в год. В отношении акций Энел Россия эксперты "ВТБ Капитала" подтверждают рекомендацию Покупать, исходя из прогнозной цены на 12-месячном горизонте в 1,20 руб., соответствующей полной доходности в 63%.

"Энел Россия вышла на прогнозный уровень EBITDA и чистой прибыли по итогам 2019 г. и подтвердила план выплаты дивидендов на общую сумму 3 млрд руб., которая по текущей цене акций соответствует дивидендной доходности в 10,7%, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - В ходе телеконференции, посвященной публикации финансовых результатов, представители руководства заверили инвесторов в том, что, несмотря на нынешние потрясения на рынке, обозначенные целевые показатели остаются достижимыми. Однако мы полагаем, что сложившиеся условия станут для компании испытанием на прочность. На данном этапе мы подтверждаем прогнозную цену акций Энел Россия в 1,20 руб., соответствующую полной доходности в 63%, и рекомендацию Покупать в отношении данной бумаги".

Энел Россия опубликовала 17 марта финансовую отчетность за 2019 г., которая не содержала каких-либо сюрпризов. "Благодаря положительной динамике цен РСВ и производственных показателей и несмотря на продажу Рефтинской ГРЭС в 4к19, результаты по итогам года близки к прогнозным, - указывают аналитики "ВТБ Капитала". - Скорректированная EBITDA снизилась в годовом сопоставлении на 11%, составив 15,3 млрд руб. (против 15,1 млрд руб., которые прогнозировала компания), оказавшись на 2% ниже, чем мы ожидали, и на 4% выше консенсус-прогноза. Чистая прибыль снизилась на 88% г/г вследствие списаний, без учета которых она составила 7,4 млрд руб.". Компания подтвердила намерение выплатить дивиденды за 2019 г. на общую сумму 3 млрд руб. Эксперты "ВТБ Капитала" отметили, что в минувшем году Энел Россия по сути продолжала следовать бизнес-плану компании с богатым наследством генерирующих активов, благоприятным сочетанием газовых и угольных мощностей и высокой устойчивостью прибыли. "В 2020 г. перед нами – уже энергокомпания нового типа, делающая главную ставку на возобновляемые источники энергии и предпринимающая шаги для преодоления последствий пандемии коронавируса. Мы полагаем, что в этих условиях EBITDA за 2020 г. сократится на 24% г/г вследствие эффекта от продажи Рефтинской ГРЭС, в то время как чистая прибыль существенно вырастет благодаря тому, что таких списаний, как в 2019 г., уже не будет", - указывают специалисты инвестбанка.