Утренние прогнозы: рынок акций поддержит подорожавшая нефть

По мнению экспертов, пока признаков разворота на рынке акций не видно, хотя перепроданность достигла огромных величин и коррекция цен на нефть вполне может поддержать российский рынок.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Индекс Мосбиржи в четверг начнет торги с "гэпа" вниз, отступив ниже отметки 2100 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае активизации коррекционного роста на рынке энергоносителей, наши акции могут предпринять попытку восстановления, что позволит им отыграть часть потерь. Однако ближе к вечеру возможно ухудшение внешней конъюнктуры, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит снижение".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с относительно небольшим отклонением в пределах 1,5%, в диапазоне 2080-2150 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2050, 2000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2250 пунктов. После открытия с умеренным разрывом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром в четверг российские фондовые индексы и рубль ощутят поддержку от коррекционного отскока нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать попыток роста, несмотря на негативный настрой зарубежных фондовых площадок. В течение сессии при прочих равных инвесторы будут скорее склонны к пессимизму, но некоторые позитивные для "нефтяников" сигналы на сегодняшних торгах все же присутствуют. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 2000-2300 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся мы опять в "минусе". Пока признаков разворота не видно, хотя перепроданность достигла огромных величин. Для реализации уверенного технического отскока рынкам нужен позитив, например, снижение темпов заболевания коронавирусом. В этом случае мы вполне можем увидеть техническую коррекцию процентов на 10-15. Да, именно коррекцию - все рынки сейчас находятся в уверенном нисходящем тренде. Продолжается обвал нефти, которая вчера пробила минимумы января 2016 г, уходя ниже отметки 25 долларов за баррель. Около этого уровня неплохо было бы стабилизироваться хоть на небольшое время, но и дальнейшее безоткатное движение в сторону 20 долларов исключить нельзя".