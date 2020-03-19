Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 2000-2300 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Утром в четверг российские фондовые индексы и рубль ощутят поддержку от коррекционного отскока нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать попыток роста, несмотря на негативный настрой зарубежных фондовых площадок, предполагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В течение сессии при прочих равных инвесторы будут скорее склонны к пессимизму, но некоторые позитивные для "нефтяников" сигналы на сегодняшних торгах все же присутствуют. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 2000-2300 пунктов", - отмечает она.