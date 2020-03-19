Риски депрессии становятся все реальнее по мере расширения географии карантинных мероприятий - "БКС Глобал Маркетс"

Риски депрессии становятся все реальнее по мере расширения географии карантинных мероприятий, которые включают в себе закрытие стран и городов, а также остановку или ограничение работы предприятий, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Глобальные биржи находятся в глубоком "минусе" на фоне продолжающегося распространения COVID-19, которое свело на нет перспективы экономического роста. На фоне падения спроса и ожидаемого роста предложения (Саудовская Аравия и Россия намерены увеличить добычу нефти) Brent и рубль входят в "штопор". Все указывает на сохранение негативной динамики и для российского рынка акций, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

"Риски депрессии становятся все реальнее по мере расширения географии карантинных мероприятий, которые включают в себе закрытие стран и городов, а также остановку или ограничение работы предприятий. Усилению опасений способствовал продолжающийся рост числа заболевших в Европе и скачок количества инфицированных в Южной Корее, хотя ранее считалось, что там распространение вируса замедлилось. На этом фоне цены на нефть вполне логично спикировали ниже $25, заставив участников рынка искать "тихую гавань", например, долларовые активы. Рубль обвалился до 81/$", - констатируют специалисты компании.