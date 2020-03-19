Возможно дальнейшее снижение курса рубля - "Алор Брокер"

Возможно дальнейшее снижение курса рубля, говорится в комментарии "Алор Брокер". Его покупки против доллара по-прежнему несут повышенный риск, и их нужно сопровождать очень короткими "стопами".

Ситуация с курсом российской валюты печальная, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Только за среду рубль обвалился к доллару более чем на 7%, и, похоже, закрепился выше отметки 80 руб. за доллар. Вечером среды курс и вовсе подбирался к отметке 83.

"Но это еще не предел. Снижение суверенных рейтингов России вызовет еще один обвал рубля в результате усиления распродаж ОФЗ и бегства нерезидентов из рублевых активов. Нет никакой уверенности и в том, что нефть не возобновит свой поход вниз, поставив целью пробить отметку 20 долларов за баррель. Поэтому покупки рубля против доллара по-прежнему несут повышенный риск, и их нужно сопровождать очень короткими "стопами", - пишет А. Антонов.