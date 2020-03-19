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19 марта 2020 года 09:02
Россия имеет большие шансы достаточно легко пройти текущий кризис - "Ренессанс Капитал"
Россия имеет все шансы достаточно легко пройти текущий кризис, считает экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец. Как сказала Донец журналистам в ходе онлайн брифинга, ее относительно оптимистичный взгляд основан на четырех факторах: во-первых, скорее всего, России удастся избежать полномасштабной эпидемии, во-вторых, по своей структуре текущий шок по многим статьям менее чувствителен для экономики РФ, чем для многих других экономик, в-третьих, поддерживающая фискальная и денежно-кредитная политика позитивно отразится на перспективах роста ВВП РФ и, наконец, плавающий курс рубля сгладит негативное влияние внешних шоков. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КАРАНТИНА "Моя уверенность в том, что России удастся избежать неуправляемой эпидемии, существенно укрепилась после пребывания в карантине. Дело в том, что мой карантин был обязательный и под роспись, так как мой рейс попал в список рейсов, которые завезли случаи коронавируса из Мюнхена в Россию. И поэтому я оставалась на карантине и испробовала на себе, как этот механизм работает. Хочу сказать, что контроль строгий, медицинские службы мобилизованы. Тестирование точно проходит, проходит достаточно эффективно. И наблюдение за соблюдением карантина тоже суровое", - сказала Донец. Кроме того, она отметила, что закрытие учебных заведений и детских садов в России произошло гораздо раньше, чем в других странах, что является очень важным фактором, который помогает предотвратить неуправляемую эпидемию. "То есть мы уже идем на несколько шагов впереди Европы. И с этой точки зрения контроля над распространением нового коронавируса это очень важный этап, как показывает анализ нашего глобального экономиста Чарли Робертсона. Как только дети и студенты отправляются по домам - это повышает шансы на более хороший сценарий по распространению эпидемии", - подчеркнула Донец. По ее словам, она ожидает управляемый карантин. "Я не ожидаю в России развития ситуации по итальянскому сценарию", - сказала она. ВСЕ В ДОМ И ВСЁ В ДОМ "Конечно, очевидно, что Россия является страной очень чувствительной к сырьевому шоку, так как доля сырья в российском экспорте превышает 80%, больше в нашем регионе только у Азербайджана и Казахстана. Тем не менее, если смотреть на другие последствия текущего кризиса, то по многим показателям чувствительность экономики РФ достаточно низкая. Например, как повлияет на Россию закрытие границ? Чистые расходы в России на международный туризм составляют примерно 1,5 процентных пункта ВВП. Это значит, что если россияне останутся дома, то, несмотря на сокращение внешнего туристического потока, мы сможем сэкономить 1,5 процентных пункта ВВП. Это достаточно существенная сумма", - отметила Донец. При этом, по ее словам, такую порядочную сумму тратит всего 28% населения, которое имеет загранпаспорта. "Таким образом, большей части наших соотечественников эти изменения коснутся очень поверхностно. Потому что 72% населения вообще не имеют загранпаспортов. И с этой точки зрения социальные последствия закрытия границ будут чуть менее чувствительны, чем могли бы быть", - сказала экономист. Закрытие ресторанов, гостиниц, салонов красоты или парикмахерских тоже не нанесут урона экономике РФ, считает Донец. Как отмечает экономист, доля таких услуг составляет менее 10% в потребительской корзине, а в ВВП менее двух процентных пунктов. "Несмотря на то, что нам кажется, что это огромная индустрия, по меркам занятости и доли ВВП эти сектора остаются пока достаточно небольшими в том числе, если сравнивать с европейскими странами или, например, с некоторыми нашими коллегами по бывшему постсоветскому пространству. Например, с Грузией, страной более чувствительной к туристическому потоку", - сказала эксперт. ЭКОНОМИКУ ПОДДЕРЖАТ "То, что существенно отличает текущий кризис предыдущих эпизодов 2008 года и 2014 года, которые также были связаны с просадкой внешнего спроса, с просадкой цен на нефть, - в настоящее время экономика РФ имеет существенный запас прочности. Бюджет стартует с существенного профицита. Средств, накопленных в ФНБ, хватает для покрытия дополнительных расходов бюджета без драматической консолидации при разных сценариях как минимум на 5 лет. Даже если нефть упадет до $20 за баррель. Банковский сектор тоже в хорошей форме, в том числе с точки сбалансированности валютной позиции, что существенно отличает ситуацию от 2008 года. По нашим расчетам, фискальный стимул может добавить 1 процентный пункт к росту ВВП в этом году, поддерживая на плаву российскую экономику в целом и отдельные сектора, в которых удар будет более существенный", - подчеркнула Донец. СЛАБЫЙ РУБЛЬ - СИЛЬНЫЙ ФАКТОР "По нашим расчетам, курс рубля в настоящее время находится вблизи тех значений, которые можно назвать справедливой стоимостью, исходя из текущих цен на нефть и ожидаемых на ближайшее время. То есть, мы думаем, что в целом такой курс - это ровно то, что нужно российской экономике для ребалансировки платежного баланса, поддержки бюджета и обеспечения достаточной устойчивой ситуации в финансовом секторе", - сказала она. Согласно ее оценкам, при стоимости нефти в среднем по году на уровне $42 за баррель (базовый сценарий "Ренессанс Капитала") курс составит около 73,5 руб./$1. "При нефти в $30 за баррель мы видим рубль в районе 84 руб./$1. При уровне в $20 долларов за баррель в районе 97 руб./$1. Но надо подчеркнуть, что эти значения достигаются не мгновенно. Это прогноз, предполагающий сохранение устойчиво низких цен. Сейчас мы думаем, что эта просадка цен временная, и с этой точки зрения рынок тоже не торгует рубль на уровне, который предполагает устойчиво низкие цены на нефть", - добавила эксперт. Экономист подчеркнула, что даже рамках негативного сценария Россия может пройти текущий кризис в гораздо более лучшей форме, чем многие другие экономики. "И более легко, чем два предыдущих кризисных эпизода", - отметила она.
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