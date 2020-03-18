Рубль вечером продолжает обвально дешеветь к доллару и евро на внешнем негативе и обрушившейся нефти

Москва. 18 марта. Доллар и евро продолжают стремительно дорожать на "Московской бирже" в среду вечером, рубль обвально дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося бегства инвесторов из рисковых активов, очередной волны резкого падения нефти и опасений за состояние мировой экономики.

Курс доллара США составил 80,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,76 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 80 руб./$1 впервые с 11 февраля 2016 года. Евро стоил 86,8 руб./EUR1, подорожав на 3,89 рубля. При этом ранее евро достигал 87,66 руб./EUR1 впервые с 10 февраля 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,37 рубля - до 83,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Участники торгов панически избавляются от рыночных активов на волне паники из-за распространения эпидемии коронавируса, даже несмотря на меры, предпринимаемые мировыми центробанками и правительствами большинства стран по поддержке национальных экономик и финансовых систем. На этом фоне наиболее востребованным инструментом остается доллар США, который достиг многолетних максимумов к большинству мировых валют и на рынке Forex.

Дополнительным фактором, способствующим падению котировок рубля, стало решение правительства РФ закрыть границы на въезд иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать с 18 марта до 1 мая.

В мире насчитываются 187 тыс. 717 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,822 тыс., поправились более 79 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, которые постоянно обновляются.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 13,387 тыс., число скончавшихся - на 737.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США увеличилось до 5 тыс. 748 человек, от болезни скончались 105 заразившихся, сообщил в среду телеканал CNN. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 штатах и в округе Колумбия.

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала план прямых денежных выплат американцам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, объем которого может достичь $1,2 трлн, сообщают американские СМИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что на первом этапе на эти цели может быть направлено $250 млрд.

Власти США пошли на еще один беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан, одобрив введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней.

Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса, передает CNN со ссылкой на источник в Сенате. Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

Тем временем ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Свои меры по борьбе с последствиями коронавируса анонсируют финансовые власти Европы и других стран. Европейский центральный банк, Банк Англии и ЦБ Швейцарии в среду провели продажи долларовой ликвидности в рамках крупнейшего со времен финансового кризиса 2007-2009 годов скоординированного вливания средств центральными банками.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, на текущий момент курс доллара к рублю находится в устойчивом росте, ожидаем пару в диапазоне 80-85 руб./$1 за доллар. "Давление на рубль сейчас оказывают 2 фактора: ситуация на нефтяном рынке и ожидания дальнейших действий со стороны ЦБ РФ. Последствия ценовой войны на нефтяном рынке будут оказывать давление, наш взгляд, еще относительно продолжительное время (от 1 до 3 месяцев). В то же время, сейчас внимание приковано к предстоящему решению ЦБ относительно ключевой ставки. Если ранее была высокая вероятность повышения ставки, то сейчас риторика сместилась в сторону неизменности. В любом случае, ситуация складывается не в пользу рубля. Говорить о дальнейшей судьбе курса мы сможем только после заявлений регулятора. На наш взгляд, рост курса ограничен отметкой 85 руб./$1 в ближайшей перспективе", - отметил Маришин.

"День ото дня российскому рынку становится все хуже и хуже. Внешний фон не сказать, что становится мрачнее или печальнее, здесь как раз все закономерно и понятно. Надежды на то, что завтра встанет солнце и мир забудет о разгуле вируса и крахе экономик, нет совсем. Но и иммунитета к плохим новостям тоже пока не вырабатывается. (. . .) Доллар США в середине недели поднялся выше 79,0 рублей. Основной вопрос сейчас заключается в том, как быстро бакс пробьет 80-85 рублей вверх и сможет ли дотянуться до 100 руб./$1. Сейчас уже можно говорить об определенном бездействии российских фискальных властей - тем интереснее пресс-конференция главы ЦБ РФ в предстоящую пятницу. Евро растет до 86,50 рублей, "потолка" тут нет, зато велики шансы на скольжение к 88-90 руб./$1", - подчеркивает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом. Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые крупнейшими государствами и мировыми центробанками, рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи на глобальных рынках, в том числе и на рынке нефти. Также, по всей видимости, инвесторы начали негативно реагировать и на постепенно растущую статистику по коронавирусу внутри РФ, не исключая повторения сценария, наблюдаемого в ведущих европейских странах. Обвал рубля продолжает усиливать инфляционные риски, однако в условиях распространения глобальной пандемии Банк России будет вынужден пренебречь инфляционными рисками и сосредоточить внимание на безусловной поддержке финансового сектора и экономики. В текущих условиях повышение ключевой ставки не спасет от дальнейшего обесценения рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться после выхода данных о росте запасов нефти в США. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляла $26,24 за баррель, что на 8,67% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 14,09% - до $23,48 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 421 тыс. баррелей, бензина - на 7,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 марта на 3,3235 рубля, до 77,2131 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,5825 рубля, до 84,8881 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 3,5856 рубля по отношению ко вторнику и составил 78,1326 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,6982 рубля и составил 78,4887 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 261,887 млн, из которых $1 млрд 259,608 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 2,279 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,278 рубля, до 85,2881 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 3,2372 рубля и составил 85,7934 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR809,018 млн, из которых EUR216,388 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR592,63 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, уменьшилась на 4 б.п. - до 6,19% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 6,53% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 6,67% годовых.