На рынке евробондов РФ произошел очередной обвал, ценовые потери за день составили 4-11%

Москва. 18 марта. На рынке российских еврооблигаций в среду произошел очередной обвал котировок (ценовые потери за день составили 4-11%) под давлением новой волны падения мировых цен на нефть, опустившихся до минимальных уровней за последние 18 лет, а также общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на мировую экономику после объявления многими странами, в том числе Россией, карантина на своих территориях и прекращения практически любого сообщения между странами.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне сохраняющегося повышенного спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 17 марта на 2,7 процентного пункта и составила 107,45% от номинала, что соответствует доходности 4,54% годовых (рост на 97 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 5 базисных пунктов, составив 102,47% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 0,5% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 100 базисных пунктов и составил 403 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 11,5 процентного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 113,12% от номинала (доходность выросла на 71 базисный пункт - до 4,92% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 10,7 процентного пункта, опустившись до 110,52% от номинала (доходность выросла на 70 базисных пунктов и составила 4,84% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 4 процентных пункта, до 102,5% от номинала (доходность выросла на 71 базисный пункт, до 4,28% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 2,5 процентного пункта - до 103,9% от номинала (доходность выросла на 74 базисных пункта - до 3,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 12,9 процентного пункта, подешевев до 105,5% от номинала (доходность выросла на 75 базисных пунктов и составила 4,87% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 4,3 процентного пункта, до 99,65% от номинала (доходность выросла на 67 базисных пунктов - до 4,3% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций возросла активность торгов. За счет того, что в "коротких" и ближайших среднесрочных бумагах заметно выросли доходности, они стали привлекательны для инвесторов, с учетом их "короткой" дюрации, и отдельные участники рынка встали в их покупку. Таким образом, встречные заявки продавцов и покупателей в еврооблигациях с погашением в 2020-2022 годах привели к росту объемов торгов в этом сегменте и обеспечили данным бумагам определенную поддержку. Вместе с тем, "длинный" сегмент, начиная с 2025 года, по-прежнему находится под сильным давлением и здесь в основном господствуют продавцы, поэтому падение котировок "длинных" евробондов было более значительным. Основным негативным фактором для рынка выступила новая волна падения мировых цен на нефть, которые в очередной раз обновили многолетние минимумы. Дополнительным фактором давления является ситуация с распространением коронавируса и массовым закрытием границ многими странами с целью сдержать эпидемию. На этом фоне глобальные инвесторы по-прежнему бегут из рисковых активов, продолжая предъявлять повышенный спрос на US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.