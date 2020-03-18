Рубль остается под серьезным давлением новостного фона - ИК "Велес Капитал"

Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые крупнейшими государствами и мировыми центробанками, рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи на глобальных рынках, в том числе и на рынке нефти.

Также, по всей видимости, инвесторы начали негативно реагировать и на постепенно растущую статистику по коронавирусу внутри РФ, не исключая повторения сценария, наблюдаемого в ведущих европейских странах, полагает эксперт.

"Обвал рубля продолжает усиливать инфляционные риски, однако в условиях распространения глобальной пандемии Банк России будет вынужден пренебречь инфляционными рисками и сосредоточить внимание на безусловной поддержке финансового сектора и экономики, - отмечает Юрий Кравченко. - В текущих условиях повышение ключевой ставки не спасет от дальнейшего обесценения рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке. При этом снижение ключевой ставки в российских реалиях не работает таким же образом, как в странах с ведущими экономиками. В подобных условиях оптимальным решением стало бы сохранение ключевой ставки на прежнем уровне (6,0% годовых). Гораздо большую важность будет иметь то, насколько регулятору удастся убедить участников рынка в возможностях по безусловной поддержке финансовой системы и экономики".