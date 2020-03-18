Акции Boeing могут потерять еще 35% - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания оценивает нынешний кризис как беспрецедентный в своей истории, - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. - В случае выделения компании денег совокупный размер ее долга вырастет в 3 раза. Средства могут быть выданы в качестве рыночных займов под гарантии правительства США, что является распространенной схемой поддержки системно значимых частных компаний. Значительная часть средств также может быть предоставлена не напрямую Boeing, а его заказчикам - чтобы восстановить производственные цепочки, разорванные по причине текущей низкой платежеспособности компании. От заказов со стороны Boeing зависит 17 тысяч подрядчиков по всему миру. В совокупности они получают около 70% выручки, генерируемой продажей готовых самолетов".

Предварительно сообщается, что помощь Boeing может войти в единый пакет поддержки экономики на сумму в 1 трлн долларов, который сейчас готовят в Конгрессе. Это значит, что с высокой вероятностью авиаотрасль поддержат. При этом сама компания Boeing, на взгляд В. Емельянова, может оказаться лишь провайдером этой поддержки, что не избавит ее от убытков и реструктуризации бизнеса. Эксперт отметил также, что администрация США так и не дала одобрение на производство лайнеров 737 MAX, несмотря на всю тяжесть положения у компании. Еще один негативный фактор, говорящий не в пользу скорого улучшения состояния Boeing, это резкое снижение кредитного рейтинга по версии S&P до предмусорного состояния BBB.

"Учитывая все это, мы предвидим дальнейшее снижение стоимости компании Boeing и не исключаем ее банкротства на горизонте до двух лет. Акции Boeing сегодня находятся на минимальных отметках с лета 2016 года, теряя с начала этого года 64% своей стоимости. Мы ожидаем падения бумаг компании еще как минимум на 35%, и на этих уровнях они могут находиться еще в течение нескольких месяцев. Мы не рекомендуем к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят наш прогноз по падению", - заключает специалист ИК "Фридом Финанс".