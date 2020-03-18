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18 марта 2020 года 18:05
Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными - "Нордеа банк"
Более двух недель на глобальных рынках сохраняются панические настроения на фоне распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая, говорится в аналитическом материале "Нордеа банка". На глобальных площадках продолжает доминировать страх, а масштабные стимулирующие меры, предпринимаемые центральными банками и правительствами стран, не позволяют стабилизировать рынки, так как по-прежнему неизвестно, как много потребуется времени для того, чтобы взять распространение вируса под контроль. "Рубль находится под давлением описанных рыночных настроений, которые усугубляются падением цен на нефть к минимумам с 2003 года, - отмечают аналитики "Нордеа банка". - После распада сделки ОПЕК+ существенно поменялась структура нефтяного рынка, участники которого перешли от балансировки спроса и предложения к ценовой войне. Как следствие, для цен на нефть сохраняются существенные риски дальнейшего снижения. Несмотря на существенное ослабление корреляции курса рубля с ценами на нефть с 2016 года благодаря действию бюджетного правила и накоплению существенных золотовалютных резервов, рубль по-прежнему чувствителен к резким движениям цены нефти особенно, когда уровень цен находится существенно ниже цены отсечения, заложенной в бюджетном правиле (42,4 долл./бар.)". По оценкам экспертов банка, при цене нефти в диапазоне 20-30 долл./бар. курс рубля может находиться в диапазоне 75-84 в паре с долларом и 82-92 в паре с евро в зависимости от настроений на мировых рынках. При резком приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности. "Ключевым фактором для курса рубля остается динамика распространения коронавируса, которая формирует настроения инвесторов на глобальных площадках, - указывают аналитики "Нордеа банка". - Для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса. Опыт Китая показывает, что с момента введения жестких мер карантина до замедления темпов распространения вируса прошло 14 дней. Европейские страны и США инициировали меры карантина на более поздних стадиях распространения вируса, поэтому рынки могут не получить повода для устойчивой стабилизации на аналогичном временном горизонте. В таких условиях мы ожидаем, что риски по рублю останутся смещенными в сторону дальнейшего ослабления в течение ближайших полутора месяцев. В то же время, при появлении признаков замедления темпов распространения вируса мы ожидаем постепенного восстановления рубля в направлении отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро. Это может произойти на трехмесячном горизонте". По мнению экспертов банка, фундаментальное изменение структуры нефтяного рынка не позволяет рассчитывать на быстрое восстановление цен на нефть до уровней выше 40 долл./бар. даже после того, как распространение коронавируса будет взято под контроль, поэтому после стабилизации ситуации рубль будет искать новое равновесие на более слабых уровнях, чем те, что наблюдались в конце 2019 – начале 2020 года. Специалисты "Нордеа банка" прогнозируют, что на горизонте года новые равновесные уровни будут формироваться в коридоре 65-70 в паре с долларом и 75-80 в паре с евро.
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19 марта 2020 года 09:46
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию четверга в диапазоне 2080-2150 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с относительно небольшим отклонением в пределах 1,5%, в диапазоне 2080-2150 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:39
Учитывая внешний фон, в четверг на открытии торгов на российском фондовом рынке ожидается преобладание продаж по широкому спектру акций, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "В результате индекс Мосбиржи начнет торги с "гэпа" вниз, отступив ниже отметки 2100 пунктов. При этом в ходе сессии,... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:31
Аналитики Промсвязьбанка ожидают на валютной секции "Московской биржи" в четверг с утра дальнейшего отступления рубля по отношению к основным мировым валютам на фоне низких уровней на рынке энергоносителей и ослабления большинства валют развивающихся стран. "Так, уже в начале дня доллар вновь... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы рухнули в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение после выхода на некоторое время "в плюс". Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в четверг после обвала накануне. читать дальше
.19 марта 2020 года 09:23
Фьючерсы на индексы США снижаются в четверг утром еще более чем на 4%. "Это говорит о том, что откроемся мы опять в "минусе". Пока признаков разворота не видно, хотя перепроданность достигла огромных величин. Для реализации уверенного технического отскока рынкам нужен позитив, например, снижение... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:13
Возможно дальнейшее снижение курса рубля, говорится в комментарии "Алор Брокер". Его покупки против доллара по-прежнему несут повышенный риск, и их нужно сопровождать очень короткими "стопами". Ситуация с курсом российской валюты печальная, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:02
Россия имеет все шансы достаточно легко пройти текущий кризис, считает экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец. Как сказала Донец журналистам в ходе онлайн брифинга, ее относительно оптимистичный взгляд основан на четырех факторах: во-первых, скорее всего,... читать дальше
.18 марта 2020 года 19:50
Рубль вечером продолжает обвально дешеветь к доллару и евро на внешнем негативе и обрушившейся нефти
Москва. 18 марта. Доллар и евро продолжают стремительно дорожать на "Московской бирже" в среду вечером, рубль обвально дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося бегства инвесторов из рисковых активов, очередной волны резкого падения нефти и опасений за состояние мировой экономики. читать дальше
.18 марта 2020 года 19:28
Рынок акций РФ в среду продолжил обвальное падение во главе с Аэрофлотом, выросли продуктовые ритейлеры
Москва. 18 марта. Рынок акций РФ в среду продолжил обвальное падение вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019; лидерами отката выступили акции "Аэрофлота", несущего убытки из-за закрытия многих направлений авиарейсов, а фаворитами стали акции продуктовых ритейлеров. читать дальше
.18 марта 2020 года 19:00
Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:50
Москва. 18 марта. На рынке российских еврооблигаций в среду произошел очередной обвал котировок (ценовые потери за день составили 4-11%) под давлением новой волны падения мировых цен на нефть, опустившихся до минимальных уровней за последние 18 лет, а также общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на мировую экономику после объявления многими странами, в том числе Россией, карантина на своих территориях и прекращения практически любого сообщения между странами. читать дальше
.18 марта 2020 года 18:45
Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ - Уралсиб
Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ, говорится в обзоре УК "Уралсиб". "Согласно ежемесячному обзору динамики потребительских цен, ЦБ РФ оценил недавнее ослабление рубля как существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор, и отметил,... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 17:41
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", но понижают целевую цену до 1,71 руб. на фоне отражения крупных списаний по активам, которые могут повлиять на дивиденды, говорится в комментарии инвесткомпании. Акции, на взгляд аналитика "ФИНАМа" Наталии Малых,... читать дальше
.18 марта 2020 года 17:17
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital рекомендует обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ, говорится в обзоре ИК. По мнению аналитиков Sova Capital, высока вероятность того, что российские электрогенерирующие компании выплатят дивиденды за 2019 год, близкие к их... читать дальше
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