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18 марта 2020 года 15:40

Рубль резко падает и торгуется на новых минимумах с февраля 2016 г. к доллару и евро в условиях комплекса негативных факторов

Москва. 18 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль обвалился к бивалютной корзине на фоне продолжающегося бегства инвесторов из рисковых активов, очередной волны резкого падения нефти и опасений за состояние мировой экономики.

Курс доллара США составил 78,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,02 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар превышал отметку 79 руб./$1 впервые с 12 февраля 2016 года. Евро стоил 86,11 руб./EUR1, подорожав на 3,21 рубля. При этом евро торгуется выше 86 руб./EUR1 впервые с 20 февраля 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,1 рубля - до 81,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 марта на 3,3235 рубля, до 77,2131 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,5825 рубля, до 84,8881 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвально дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сильной негативной динамики большинства мировых фондовых рынков, падения валют emerging markets и упавшей к уровням начала 2016 года нефти. Участники торгов сбрасывают рисковые активы на волне паники из-за распространения эпидемии коронавируса даже несмотря на меры, предпринимаемые мировыми центробанками и правительствами большинства стран по поддержке национальных экономик и финансовых систем.

Еще одним фактором, способствующим падению котировок рубля, стало решение правительства РФ закрыть границы на въезд иностранных граждан из-за эпидемии коронавмируса. Ограничения будут действовать с 18 марта до 1 мая.

В мире насчитываются 187 тыс. 717 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,822 тыс., поправились более 79 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, которые постоянно обновляются.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 13,387 тыс., число скончавшихся - на 737.

Белый дом разрабатывает гигантский пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США, сообщило накануне агентство Bloomberg. По данным двух его неназванных источников, речь идет о мерах совокупной стоимостью от $1 трлн до $1,2 трлн.

Тем временем ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Свои меры по борьбе с последствиями коронавируса анонсируют правительства Европы и других стран.

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться в ходе торгов в среду, при этом Brent торгуется ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК упала на 3,59%, до $27,7 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 7,35% - до $25,32 за баррель.

"Падение спроса на нефть из-за распространения коронавируса представляется крайне резким", - отмечают аналитики Goldman Sachs, которые прогнозируют, что цена Brent во втором квартале может упасть до $20 за баррель - минимума с начала 2002 года. Банк ожидает, что к концу марта спрос на нефть сократится на 8 млн б/с из-за пандемии, а по итогам года снижение показателя может достичь рекордных 1,1 млн б/с.

В среду трейдеры ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 421 тыс. баррелей, бензина - на 7,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.

"Итак, 18 марта обвал российской валюты продолжается. Основные причины не меняются уже почти месяц: пандемия коронавируса, спровоцировавшая карантинные меры, и провал цен на нефть к новым минимумам. С начала года девальвация рубля оценивается в 25,5% - колоссальные цифры. (. . .) С точки зрения сухих цифр вполне можно говорить о том, что доллар США может торговаться в пределах 75-85 рублей при цене на нефть Brent в пределах $25-32 за баррель. Если бы Центробанк хотел что-то сделать с ключевой ставкой в рамках поддержки экономики и финансовой системы, он бы уже это сделал - идет вторая неделя бешеной волатильности. Максимум, что делается на уровне ЦБ - это интервенции, которые сглаживают колебания курса, но оставляют его чувствительным к внешнему фону. Вряд ли стоит тут рассчитывать на что-то сверхъестественное", - подчеркивает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Масштабные программы экономического стимулирования, анонсированные в США, пока не позволяют стабилизировать динамику американского фондового рынка. Неопределенность относительно продолжительности эпидемии формирует крайне негативные настроения на рынке. Наши оценки показывают, что при цене нефти в диапазоне $20-30 за баррель курс рубля может находиться в диапазоне 75-82 в паре с долларом и 83-90 в паре с евро. При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности. Для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса, а также признаки того, что предпринимаемые по всему миру стимулирующие меры позволяют предотвратить наступление долгового кризиса, экономические последствия которого могут быть гораздо более глубокими", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, уменьшилась на 4 б.п. - до 6,19% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 6,53% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 6,67% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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