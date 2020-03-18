Газпромбанк поднял рекомендацию для акций Энел Россия до "выше рынка" после падения котировок

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "нейтрально" до "выше рынка" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была понижена экспертами с 1,05 рубля до 0,95 рубля за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков шести инвестиционных банков, составляет 1,09 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,8 рубля за штуку.