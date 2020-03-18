Sova Capital подняла рейтинг GDR Х5 и Магнита до "покупать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для GDR Х5 и акций и GDR "Магнита" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

Эксперты пересмотрели модель оценки Х5 и "Магнита" с учетом новых макропрогнозов: курс рубля - 75 руб./$1, цена нефти марки Brent - $30 за баррель. "Это новая рыночная реальность в обозримом будущем. Более слабый рубль неизбежно приведет к росту продовольственной инфляции, хотя мы считаем, что влияние девальвации будет ограничено", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что потребители начали запасаться непортящимися продовольственными товарами из-за вспышки COVID-19 и ожиданий введения карантина в крупных городах. "Хотя мы ожидаем, что скачок спроса будет временным, это, скорее всего, поддержит продажи ритейлеров в первом квартале 2020 года. Продуктовые сети с хорошо налаженными онлайн-каналами и службами доставки (например, "Перекресток Онлайн"), по нашему мнению, будут главными бенефициарами", - пишут они.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена X5 - 31,0 (текущая цена - 22,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит - 10,0 (текущая цена - 8,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена - Магнит (акции, в рублях) - 3290,0 (текущая цена - 2766,0), рекомендация - покупать.