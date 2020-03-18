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18 марта 2020 года 15:13
США рискуют впустую исчерпать все "пилюли" - Райффайзенбанк
Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием для разворота "медвежьего" тренда. "На финансовых рынках продолжается масштабный обвал, несмотря на то, что уже появляются некоторые "энтузиасты", пытающиеся поймать "падающие ножи" в момент появления позитивных новостей. Пока эти покупки и позитивные новости приводят лишь к временному отскоку, который наблюдался и во вторник, - отмечают аналитики Райффайзенбанка. - Индекс S&P прибавил 6% (днем ранее был обвал на 12%) после того, как ФРС запустила кризисный инструмент (выкуп корпоративных векселей/краткосрочных долговых обязательств в объеме 500 млрд долл.), а правительство объявило о подготовке законопроекта о выделении фискальных стимулов на 1,2 трлн долл. (которые включают предоставление оплачиваемого больничного, разовую выплату пособия людям с доходом не выше среднего в размере 1000 долл., а также снижение НДФЛ и помощь секторам экономики, наиболее сильно пострадавшим от вируса). Однако большая часть предложенных фискальных стимулов требует одобрения Конгресса, в то время как демократы настроены более консервативно". Отскок оказался временным, констатируют эксперты банка: в среду фьючерсы на S&P вновь торгуются в "минусе". Активное печатание денег (=расширение баланса ФРС на триллионы долларов в ближайшие месяцы) не может восстановить цепочки поставок (то есть ущерб несут и те компании, которые не испытали шок спроса на свою продукцию/услуги) и возобновить производства, остановленные из-за распространения вируса, и даже поддержать активность/уверенность потребителей. По оценкам некоторых американских экспертов, указывают в Райффайзенбанке, в США уже в этом году наступит рецессия с вероятностью 100%. Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности, предупреждают аналитики банка. По данным СМИ, темп роста числа инфицированных в США сейчас указывает на то, что уже в самом ближайшем будущем не будет хватать мест для госпитализации больных, средств искусственной вентиляции легких и респираторных масок N95 (3М) для медперсонала. С подачи представителей сектора здравоохранения уже обсуждается введение в действие Закона об оборонном производстве (утратил силу после Холодной войны), который позволил бы правительству заставить/стимулировать медицинские компании производить больше продукции, необходимой для защиты здоровья нации. По мнению Д. Трампа, эти экстренные действия являются преждевременными. "Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием (скорее всего, как необходимым, так и достаточным) для разворота "медвежьего" тренда. Кстати говоря, текущая гигантская волатильность (при которой обвалы на 10% чередуются отскоками на 5%) отражает отсутствие ликвидности в инструментах. Паника на финансовых рынках сейчас достигла таких пределов, когда инвесторы продают абсолютно все, невзирая на фундаментальные характеристики. Например, падает даже золото (являющееся вторым по статусу резервным активом в мире), несмотря на то, что монетарные и фискальные стимулы по сути являются факторами обесценения доллара", - пишут аналитики Райффайзенбанка.
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19 марта 2020 года 09:39
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.19 марта 2020 года 09:23
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.18 марта 2020 года 19:50
Рубль вечером продолжает обвально дешеветь к доллару и евро на внешнем негативе и обрушившейся нефти
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.18 марта 2020 года 19:28
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.18 марта 2020 года 19:00
Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:50
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.18 марта 2020 года 18:45
Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ - Уралсиб
Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ, говорится в обзоре УК "Уралсиб". "Согласно ежемесячному обзору динамики потребительских цен, ЦБ РФ оценил недавнее ослабление рубля как существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор, и отметил,... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:05
Более двух недель на глобальных рынках сохраняются панические настроения на фоне распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая, говорится в аналитическом материале "Нордеа банка". На глобальных площадках продолжает доминировать страх, а масштабные стимулирующие меры, предпринимаемые... читать дальше
.18 марта 2020 года 17:41
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.18 марта 2020 года 17:17
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital рекомендует обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ, говорится в обзоре ИК. По мнению аналитиков Sova Capital, высока вероятность того, что российские электрогенерирующие компании выплатят дивиденды за 2019 год, близкие к их... читать дальше
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