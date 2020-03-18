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18 марта 2020 года 13:20
Участники рынка готовятся к рискам продолжения распродаж в ближайшей перспективе - БКС
Спрос на долларовую ликвидность продолжает расти, говоритсч в комментарии "БКС Премьер". По итогам прошлой недели в рамках операций РЕПО (по всем срокам) ФРС предоставила рынку более $725 млрд, что является колоссальным объемом. "Увеличивая спрос на "короткую" ликвидность, участники рынка готовятся к рискам продолжения распродаж в ближайшей перспективе. Ожидаем, что в обозримой перспективе спрос на долларовую ликвидность продолжит возрастать. На наш взгляд, в текущих условиях ФРС также продолжит расширять каналы предоставления ликвидности", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Ориентируясь на данные этой недели, эксперт отмечает, что во вторник участники рынка сформировали рекордный за этот год спрос на "короткую" ликвидность - по операциям РЕПО сроком 1-14 дней Федрезерв предоставил рыку почти $198 млрд (по однодневным операциям предоставлено почти $153 млрд). За понедельник-вторник ФРС предоставила рынку в рамках операций РЕПО (сроком 1-14 дней) почти $347 млрд. Столь существенные объемы спроса на ликвидность, в особенности в рамках краткосрочных операций, по мнению А. Покатовича, могут указывать на то, что в текущих условиях существенные объемы средств участников рынка используются для ликвидации маржин-коллов в рамках продолжения рыночного спада.
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19 марта 2020 года 09:39
Учитывая внешний фон, в четверг на открытии торгов на российском фондовом рынке ожидается преобладание продаж по широкому спектру акций, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "В результате индекс Мосбиржи начнет торги с "гэпа" вниз, отступив ниже отметки 2100 пунктов. При этом в ходе сессии,... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:31
Аналитики Промсвязьбанка ожидают на валютной секции "Московской биржи" в четверг с утра дальнейшего отступления рубля по отношению к основным мировым валютам на фоне низких уровней на рынке энергоносителей и ослабления большинства валют развивающихся стран. "Так, уже в начале дня доллар вновь... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:28
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.19 марта 2020 года 09:23
Фьючерсы на индексы США снижаются в четверг утром еще более чем на 4%. "Это говорит о том, что откроемся мы опять в "минусе". Пока признаков разворота не видно, хотя перепроданность достигла огромных величин. Для реализации уверенного технического отскока рынкам нужен позитив, например, снижение... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:13
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.19 марта 2020 года 09:02
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.18 марта 2020 года 19:50
Рубль вечером продолжает обвально дешеветь к доллару и евро на внешнем негативе и обрушившейся нефти
Москва. 18 марта. Доллар и евро продолжают стремительно дорожать на "Московской бирже" в среду вечером, рубль обвально дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося бегства инвесторов из рисковых активов, очередной волны резкого падения нефти и опасений за состояние мировой экономики. читать дальше
.18 марта 2020 года 19:28
Рынок акций РФ в среду продолжил обвальное падение во главе с Аэрофлотом, выросли продуктовые ритейлеры
Москва. 18 марта. Рынок акций РФ в среду продолжил обвальное падение вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019; лидерами отката выступили акции "Аэрофлота", несущего убытки из-за закрытия многих направлений авиарейсов, а фаворитами стали акции продуктовых ритейлеров. читать дальше
.18 марта 2020 года 19:00
Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:50
Москва. 18 марта. На рынке российских еврооблигаций в среду произошел очередной обвал котировок (ценовые потери за день составили 4-11%) под давлением новой волны падения мировых цен на нефть, опустившихся до минимальных уровней за последние 18 лет, а также общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на мировую экономику после объявления многими странами, в том числе Россией, карантина на своих территориях и прекращения практически любого сообщения между странами. читать дальше
.18 марта 2020 года 18:45
Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ - Уралсиб
Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ, говорится в обзоре УК "Уралсиб". "Согласно ежемесячному обзору динамики потребительских цен, ЦБ РФ оценил недавнее ослабление рубля как существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор, и отметил,... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 18:05
Более двух недель на глобальных рынках сохраняются панические настроения на фоне распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая, говорится в аналитическом материале "Нордеа банка". На глобальных площадках продолжает доминировать страх, а масштабные стимулирующие меры, предпринимаемые... читать дальше
.18 марта 2020 года 17:41
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", но понижают целевую цену до 1,71 руб. на фоне отражения крупных списаний по активам, которые могут повлиять на дивиденды, говорится в комментарии инвесткомпании. Акции, на взгляд аналитика "ФИНАМа" Наталии Малых,... читать дальше
.18 марта 2020 года 17:17
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital рекомендует обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ, говорится в обзоре ИК. По мнению аналитиков Sova Capital, высока вероятность того, что российские электрогенерирующие компании выплатят дивиденды за 2019 год, близкие к их... читать дальше
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