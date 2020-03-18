Участники рынка готовятся к рискам продолжения распродаж в ближайшей перспективе - БКС

Спрос на долларовую ликвидность продолжает расти, говоритсч в комментарии "БКС Премьер". По итогам прошлой недели в рамках операций РЕПО (по всем срокам) ФРС предоставила рынку более $725 млрд, что является колоссальным объемом. "Увеличивая спрос на "короткую" ликвидность, участники рынка готовятся к рискам продолжения распродаж в ближайшей перспективе. Ожидаем, что в обозримой перспективе спрос на долларовую ликвидность продолжит возрастать. На наш взгляд, в текущих условиях ФРС также продолжит расширять каналы предоставления ликвидности", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Ориентируясь на данные этой недели, эксперт отмечает, что во вторник участники рынка сформировали рекордный за этот год спрос на "короткую" ликвидность - по операциям РЕПО сроком 1-14 дней Федрезерв предоставил рыку почти $198 млрд (по однодневным операциям предоставлено почти $153 млрд). За понедельник-вторник ФРС предоставила рынку в рамках операций РЕПО (сроком 1-14 дней) почти $347 млрд.

Столь существенные объемы спроса на ликвидность, в особенности в рамках краткосрочных операций, по мнению А. Покатовича, могут указывать на то, что в текущих условиях существенные объемы средств участников рынка используются для ликвидации маржин-коллов в рамках продолжения рыночного спада.