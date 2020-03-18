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18 марта 2020 года 13:02

Атон поднял рейтинг акций Polymetal до "выше рынка"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций Polymetal (MOEX: POLY) рейтинг был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", а для GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) рейтинг "выше рынка" был подтвержден.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Polymetal Int


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