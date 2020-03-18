Рынок акций РФ утром в среду продолжил откат во главе с "Аэрофлотом", растут бумаги продуктовых ритейлеров

Москва. 18 марта. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение вслед за мировыми площадками и дешевеющей нефтью (Brent откатилась в район $28 за баррель) в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019, что привело к в ременному закрытию российских границ для нерезидентов; индексы МосБиржи и РТС обновили годовые минимумы, откатившись к уровням 2180 и ниже 890 пунктов соответственно.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2182,14 пункта (-1,9%) - минимум с апреля 2018 года, индекс РТС - 886,13 пункта (-5,2%) - минимум с июня 2016 года; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) (MOEX) снизились в пределах 6,7%.

Доллар вырос до 77,63 рубля (+2,19 рубля), максимум сделок на старте сессии достигал 79,22 руб./$1 (+3,78 рубля).

Россия в среду ввела ограничение на въезд в страну иностранцев, мера будет действовать до 1 мая. Согласно распоряжению правительства, ФСБ России временно ограничила въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии.

В лидерах снижения выступают акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-6,7%, до 60,28 рубля - минимум с марта 2016 года), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,8% и -5,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), а лидируют в росте бумаги продуктовых ритейлеров и аптечных сетей из-за возросшего потребительского спроса: "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+15,8%), ГДР "Ленты" (+6,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+5,3%).

В США индексы во вторник выросли на 5,2-6,2% благодаря информации о готовящемся властями США пакете мер объемом порядка $1 трлн, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса.

Поддержку рынку оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские власти планируют прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено $250 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики, объем которого может достичь $1 трлн. Это существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд.

Кроме того, власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.

Тем временем, ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить таким образом усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Между тем, в среду в Азии после попыток роста фондовые индексы вновь ушли в "минус" (японский Nikkei 225 просел на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng падает на 4,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 2,8-4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 3,7%).

Масштабы помощи порождают опасения в отношении финансовой стабильности США и стимулируют рост доходности госбумаг (доходность 10-летних US Treasuries выросла и превышает в среду 1%).

Японский ЦБ, согласно опубликованным в среду данным, купил акций накануне более чем на $1 млрд в пересчете на американскую валюту в рамках программы поддержки рынков. Кроме того, правительство Японии обсуждает новые меры помощи экономике.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 6,3% после того, как премьер страны Скотт Моррисон предупредил сограждан, что эпидемия коронавируса может продлиться до полугода.

ФРС во вторник вечером запустила Primary Dealer Credit Facility, еще один механизм экстренной финансовой помощи для повышения доступности краткосрочных кредитов для финансовых институтов. Первичные дилеры, в число которых входит 24 организации, с пятницы получат доступ к краткосрочным кредитам по залог различных ценных бумаг, в том числе негосударственных, под 0,25%.

Свои меры по борьбе с последствиями коронавируса анонсируют правительства Европы и других стран.

Нефть в среду также дешевеет, цена Brent находится на $1,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $28,21 за баррель (-1,8% и -4,4% во вторник), майская цена WTI - $26,47 за баррель (-3,2% и -6,1% накануне).

Данные Американского института нефти (API) показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 421 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах в США должны выйти в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют их увеличение за неделю на 2,6 млн баррелей, а также ждут снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 3,8 млн баррелей и 3,2 млн баррелей.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Альберт Короев, российский рынок акций снижается, доллар против рубля в моменте подскочил к 79 руб./$1 - это был минутный порыв по инструменту с расчетами "завтра", и курс быстро отступил к 77 руб./$1. Подобная реакция проявилась на продолжающемся снижении цен на нефть Brent, которая опустилась уже к $28 за баррель.

Внешние рынки акций также остаются пока слабыми. Монетарные власти предпринимают большие пакеты поддерживающих мер, предоставляя ликвидность, но пока рынки акций даже не могут сделать передышку в безостановочном пике. Между тем в лидерах роста на фоне коронавируса выступают акции ритейлеров - население запасается впрок жизненно важными товарами на новостях о новых заболевших в России. Та же причина продолжает гнать вниз акции "Аэрофлота", отмечает эксперт.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в обозримом будущем фондовый рынок будет прыгать как мячик для пинг-понга, поскольку большая неопределенность рождает большую волатильность. Множество людей из сферы туризма, транспорта, услуг, сектора развлечений могут потерять работу, и ясно, что цены на энергоресурсы в ближайшие месяцы высокими не будут. Однако пока даже примерно не ясен общий экономический ущерб от пандемии коронавируса, как и сроки окончания пандемии.

До прояснения этих вопросов фондовый рынок будет двигаться по схеме: "шаг наверх и два шага вниз". Из девяти последних дней индекс МосБиржи только три дня сигнализировал рост, а шесть дней падение. В Китае пик эпидемии позади, если верить официальным цифрам, однако стоит помнить, что власти Поднебесной достаточно вольно обращаются с экономической статистикой, поэтому нет гарантий, что такая же история не повторится с медицинской статистикой.

Нефтяные цены еще несколько дней могут пребывать в диапазоне $27,1-32 за баррель, после чего вероятен их небольшой рост. Это будет технический отскок котировок после масштабного снижения, но ждать устойчивого повышательного тренда пока не стоит.

Рынки сейчас в самом начале нефтяной войны, развязанной 6 марта, а все предыдущие войны длились годы. Локально стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке поможет намерение США покупать нефть для заполнения стратегических запасов, а также планы Китая в скором времени объявить о новых стимулах для ускорения экономики. При самом оптимистичном сценарии нефть Brent вскоре может подняться до $45 за баррель, но для этого нужны хоть какие-то сигналы о готовности России и Саудовской Аравии снова сесть за стол переговоров по поставкам нефти. При менее оптимистичном сценарии нефтяные цены поднимутся до $35 или $38 за баррель, считает аналитик.

Для игры на коррекционный отскок вполне подойдут обыкновенные акции Сбербанка. Планируемые дивиденды 18,70 рубля на акцию известны, дата годового собрания акционеров (24 апреля) известна. Техническая поддержка бумаг находится на уровне 175 рублей, а на недельных графиках индикаторы сигнализируют о сильной "перепроданности". Ближайшей технической целью роста акций выступает уровень 212 рублей, полагает Верников.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 18,177 млрд рублей (из них 5,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).