Цены на нефть рискуют остаться под давлением - "Нордеа банк"

Цены на нефть рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Контракты на Brent в утренние часы среды снижаются еще на 1,5% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. В условиях, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США не оказывают какого-либо значимого влияния на нефтяной рынок, отмечают аналитики банка.

Кроме того, во вторник стало известно, что Ирак, являющийся второй страной в списке крупнейших производителем нефти в ОПЕК, призвал страны ОПЕК+ провести экстренную встречу для обсуждения действий по стабилизации нефтяного рынка. Тем не менее, сообщений о том, что какая-либо страна-производитель сырья поддержала данное предложение, пока нет.

"В результате цены на нефть остаются под давлением, с одной стороны, из-за сокращения спроса на энергоносители в условиях распространения вируса, а с другой стороны, из-за продолжающейся ценовой войны между странами ОПЕК+", - пишут специалисты банка.