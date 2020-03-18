Вливаний ликвидности центробанками недостаточно, чтобы компенсировать всеобъемлющее снижение спроса - Julius Baer

Несмотря на согласованные меры денежно-кредитной политики и усилия по обеспечению рынков ликвидностью и предотвращению кризиса кредитования, финансовые рынки уже учитывают в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Пришло время для мер бюджетно-налогового регулирования. В первую очередь, они должны не дать спаду в реальной экономике перерасти в рецессию, которую можно предотвратить, несмотря на ограниченное время, полагает главный экономист банка Янвиллем Акет.

"Учитывая, что вспышка коронавируса переросла в пандемию, наш в прошлом базовый сценарий мягкого шока для затронутых вирусом экономик стал оптимистичным сценарием (с вероятностью 10%), который подразумевает спад глобальной эпидемии и нормализацию деловой уверенности во втором квартале 2020 года, - отмечает эксперт Julius Baer. - Теперь нашим базовым сценарием является шоковый сценарий, которому мы приписываем вероятность 60%. Этот сценарий отражает текущую глобальную ситуацию, а именно, быстро распространяющуюся глобальную пандемию, которая имеет большое влияние на ежедневную активность и деловую уверенность, нарушение цепочек поставок и снижение спроса по причине карантинных мер. В целом, повсеместное тестирование и ограничение контактов должны в конечном счете снизить количество заражений, как это произошло в Китае".

Однако, реагируя на недавние негативные сюрпризы, связанные с пандемией, финансовые рынки теперь учитывают в котировках вероятность глобальной рецессии. На это у них есть достаточные причины, несмотря на согласованные меры денежно-кредитного регулирования, а также усилия по предоставлению ликвидности и предотвращению кредитного кризиса. В отличие от финансового кризиса 2008 года, который оказал негативное влияние на реальную экономику, в этот раз кризис связан, по мнению эксперта Julius Baer, со снижением экономической активности, и на кону стоит деловой цикл, что оказывает давление на финансовые риски и грозит формированием цикла негативной обратной связи.

"Наряду с решительными мерами центробанков актуальной становится необходимость быстрых бюджетно-налоговых мер, нацеленных на восстановление уверенности. Мы видим узкое окно возможностей для своевременного и успешного предотвращения рецессии, поскольку вливаний ликвидности центробанками будет недостаточно, чтобы компенсировать краткосрочное, но всеобъемлющее снижение спроса. Если фискальные стимулы не будут осуществлены в ближайшем будущем, мы ожидаем реализации сценария, подразумевающего рецессию", - заключает Янвиллем Акет.