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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Отечественные индексы могут начать среду с небольшого снижения - "Открытие Брокер"
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18 марта 2020 года 09:50

Отечественные индексы могут начать среду с небольшого снижения - "Открытие Брокер"

Не успели азиатские рынки отыграть отскок индексов США, как фьючерсы вновь показали резкое снижение. На рынке вновь заговорили о долгосрочном "здоровье" американской экономики, которая остаётся зависимой от постоянных денежных вливаний, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Похоже, что среда может оказаться очередным негативным днём для рынков. Ситуация готова вновь ухудшиться в считанные часы. Поэтому отечественные индексы могут начать день с небольшого снижения", - пишет он.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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