18 марта 2020 года 09:50
Утренние прогнозы: небольшое отклонение
Торги среды, по мнению аналитиков, рынок акций РФ начнет с небольшого отклонения. В целом торги могут проходить на пессимистичной ноте.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественные индексы могут начать среду с небольшого снижения".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с относительно небольшим отклонением в пределах 0,5-1,2%, в диапазоне 2200-2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2180, 2150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 пунктов. После открытия с умеренным для нынешнего периода отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Этому способствует крайне неоднозначное состояние внешнего фона".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились и в течение сессии обновили минимумы года. Рублевый индикатор вновь отскочил наверх от района среднесрочных поддержек 2150 пунктов, а долларовый устоял выше 900 пунктов. Не исключено, что указанные отметки подвергнутся штурму на торгах среды. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на уровнях 2420 и 1055 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2100-2300 пунктов. В целом торги среды скорее будут проходить на пессимистичной ноте".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия торгов среды около вчерашнего закрытия, может быть с небольшим "плюсом". Лучше рынка в первой половине дня будут смотреться акции металлургов и привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", традиционно выигрывающие от девальвации национальной валюты. Однако ни о каких покупках на среднесрочную перспективу речи не идет. О приобретении остальной "нефтянки" лучше пока не задумываться. Позитив в "Магните" еще не отыгран, но долгосрочная перспектива акций ритейлера, как и всех ориентированных на внутренний рынок компаний, печальная - внутренний спрос будет снижаться из-за высокой инфляции и падения покупательной способности населения. Ждем отскока по акциям Сбербанка. Однако увлекаться покупками, даже спекулятивными, не стоит. Нет никакой уверенности, что американские индексы не возобновят падение, пусть и небольшими относительно последнего времени темпами".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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18 марта 2020 года 10:13
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18 марта 2020 года 09:59
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налитики ИК "Атон" прогнозируют открытие отечественного рынка акций в среду на отрицательной территории. читать дальше
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18 марта 2020 года 09:50
Не успели азиатские рынки отыграть отскок индексов США, как фьючерсы вновь показали резкое снижение. На рынке вновь заговорили о долгосрочном "здоровье" американской экономики, которая остаётся зависимой от постоянных денежных вливаний, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие... читать дальше
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18 марта 2020 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2200-2250 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с относительно небольшим отклонением в пределах 0,5-1,2%, в диапазоне 2200-2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2180, 2150... читать дальше
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18 марта 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Brent дорожает на торгах в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
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18 марта 2020 года 09:28
Аналитики "Алор Брокер" считают, что у рубля нет никаких шансов на рост. В понедельник вечером пара доллар/рубль, до этого, похоже, усиленно сдерживаемая Банком России, все-таки пробила отметку 75.
Некоторым позитивом для российской валюты является спад активности продавцов на рынке ОФЗ -... читать дальше
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18 марта 2020 года 09:19
Прочно под отметкой 30 долларов за баррель закрепилась нефть, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Ее снижение будет продолжаться, считает он - ведущие нефтяные державы наращивают добычу и демпингуют. "Некоторую остановку стоит ждать в районе 27 долларов за баррель - это... читать дальше
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18 марта 2020 года 09:10
Аналитики Промсвязьбанка указывают в своем комментарии, что перед открытием торгов на "Московской бирже" в среду для российской валюты сложился негативный внешний фон, и ожидают нейтральной динамки рубля в начале дня.
Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает снижение, отступив в район... читать дальше
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17 марта 2020 года 19:44
Москва. 17 марта. Доллар растет, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за динамикой валют на глобальном рынке. читать дальше
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17 марта 2020 года 19:25
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью в условиях усиления опасений, что распространение коронавируса может ощутимо замедлить глобальную экономику; откат сдерживался отскоком ряда бумаг во главе с "Магнитом" на фоне наметившейся коррекции на биржах акций Европы и США. читать дальше
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17 марта 2020 года 19:05
Москва. 17 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник замедлилось, при этом отдельные выпуски пытаются подрасти в цене в рамках коррекции благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) 17 марта также немного снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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17 марта 2020 года 18:46
Аналитики Julius Baer ожидают, что цены на нефть в ближайшем будущем будут торговаться в диапазоне 34-36 долларов США за баррель, сообщается в комментарии компании.
"Котировки нефти в понедельник временно упали ниже 30 долларов США за баррель, в связи с негативным воздействием пандемии и... читать дальше
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17 марта 2020 года 18:28
Экономика РФ при условии своевременной реакции властей на вызовы, возникшие в связи с обвалом цен на нефть и распространением эпидемии коронавируса, не испытает драматического падения, считают эксперты рейтингового агентства АКРА.
"Ранее базовым сценарием АКРА предполагались темпы прироста... читать дальше
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17 марта 2020 года 18:03
Минувшая неделя стала худшей для золота с 1983 года. С 1700 долларов за унцию, на которых металл уверенно торговался до 9 марта, он скатился до 1450 долларов в минувший понедельник, и сейчас по-прежнему находится ниже 1500 долларов, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.... читать дальше
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