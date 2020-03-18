Утренние прогнозы: небольшое отклонение

Торги среды, по мнению аналитиков, рынок акций РФ начнет с небольшого отклонения. В целом торги могут проходить на пессимистичной ноте.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественные индексы могут начать среду с небольшого снижения".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с относительно небольшим отклонением в пределах 0,5-1,2%, в диапазоне 2200-2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2180, 2150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 пунктов. После открытия с умеренным для нынешнего периода отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Этому способствует крайне неоднозначное состояние внешнего фона".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились и в течение сессии обновили минимумы года. Рублевый индикатор вновь отскочил наверх от района среднесрочных поддержек 2150 пунктов, а долларовый устоял выше 900 пунктов. Не исключено, что указанные отметки подвергнутся штурму на торгах среды. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на уровнях 2420 и 1055 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2100-2300 пунктов. В целом торги среды скорее будут проходить на пессимистичной ноте".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия торгов среды около вчерашнего закрытия, может быть с небольшим "плюсом". Лучше рынка в первой половине дня будут смотреться акции металлургов и привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", традиционно выигрывающие от девальвации национальной валюты. Однако ни о каких покупках на среднесрочную перспективу речи не идет. О приобретении остальной "нефтянки" лучше пока не задумываться. Позитив в "Магните" еще не отыгран, но долгосрочная перспектива акций ритейлера, как и всех ориентированных на внутренний рынок компаний, печальная - внутренний спрос будет снижаться из-за высокой инфляции и падения покупательной способности населения. Ждем отскока по акциям Сбербанка. Однако увлекаться покупками, даже спекулятивными, не стоит. Нет никакой уверенности, что американские индексы не возобновят падение, пусть и небольшими относительно последнего времени темпами".