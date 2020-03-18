Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов во вторник благодаря информации о готовящемся властями США пакете мер объемом порядка $1 трлн, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса. Поддержку рынку во вторник оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские власти планируют прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено $250 млрд. "Мы хотели бы начать отправлять американцам чеки немедленно", - заявил Мнучин. Эти выплаты могут заменить ранее обсуждавшуюся правительством США и законодателями идею о снижении налога на заработную плату. "Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - заявил Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.

Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики, объем которого может достичь $1 трлн. Это существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд. "Это огромная сумма. Мы вынесли на рассмотрение предложение, предусматривающее вливание триллиона долларов в экономику", - заявил министр.

Кроме того, власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.

Тем временем, ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Вместе с тем фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,74%. Статданные, обнародованные в среду, показали, что Япония зафиксировала профицит баланса внешней торговли в феврале впервые за четыре месяца в связи с резким падением объемов импорта из Китая в условиях распространения коронавируса. Японский ЦБ, согласно опубликованным в среду данным, купил акций накануне более чем на $1 млрд в пересчете на американскую валюту в рамках программы поддержки рынков. Кроме того, правительство Японии обсуждает новые меры помощи экономике. Гонконгский Hang Seng снизился почти на 1%, китайский Shanghai Composite меняется незначительно, южнокорейский KOSPI теряет 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 6,5%, после того как премьер страны Скотт Моррисон предупредил сограждан, что эпидемия коронавируса может продлиться до полугода.

Мировые цены на нефть продолжают падать в среду после снижения обоих сортов (Brent и WTI) накануне до новых четырехлетних минимумов. Главные факторы для нефтяного рынка в настоящее время - это резкое падение глобального спроса в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также ожидаемый рост предложения нефти в условиях ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК составила $28,27 за баррель, что на 1,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы упали в цене на 4,4%, до $28,73 за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,45% - до $26,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $26,95 за баррель (минимум с февраля 2016 года), опустившись на 6,1% по сравнению с предыдущей сессией.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах в США должны выйти в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют их увеличение за неделю на 2,6 млн баррелей, а также ждут снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 3,8 млн баррелей и 3,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,473 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,021 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 марта снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 637,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Лента БО-001Р-03" (-4,6%), "АФК Система-1Р-12" (-2,35%), и "РЖД-001P-17R" (-2,04%), а в лидерах роста - облигации "Транснефть-001Р-13" (+3,9%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (+3,68%) и "РЖД-23" (+1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций с погашением в 2045 году объемом 7 млрд 207,044 млн рублей в размере 6,5% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 17 марта, заявки принимал банк "ДОМ.РФ". Техническое размещение выпуска запланировано на 18 марта.

ООО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей в размере 13% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды проходил 11-16 марта. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13-14% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 13,8-14,9% годовых. Купоны - ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 18 марта.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) установило ставку 15-20-го купонов по облигациям серии БО-01 в размере 6,5% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка текущего купона - 6,85% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 30 марта. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

ООО "ТФМ" (Владивосток) установило ставку 2-го купона 10-летних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 11% годовых. Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. Купоны квартальные. Санкт-Петербургская биржа 19 сентября зарегистрировала программу облигаций компании серии БО-001 объемом 200 млн рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Владельцы облигаций ООО "Профит-концепт" 1-й серии на общем собрании владельцев согласились на внесение изменений в решение о выпуске облигаций. Изменения касаются увеличения срока погашения облигаций на 3 года - до 2920 дней и увеличения числа купонных периодов с 5 до 8. Также планируется предусмотреть возможность приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Компания в августе 2015 года полностью разместила облигации 1-й серии объемом 190 млн рублей по закрытой подписке. Размещение прошло в пользу ООО "Авиафинанс". Срок обращения займа - 5 лет (дата погашения 25 июля 2020 года). По выпуску выплачиваются годовые купоны, ставка 1-5-го купонов - 11% годовых.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (под управлением ГК "Ростех") погасило 9-летние облигации серии 01 на сумму 46,28 млрд рублей. Выпуск объемом 46,28 млрд рублей был размещен в марте 2011 по ставке 8%. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.