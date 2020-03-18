Brent дорожает, WTI колеблется между ростом и снижением

Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Brent дорожает на торгах в среду, WTI колеблется между ростом и снижением.

Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов во вторник благодаря информации о готовящемся властями США пакете мер объемом порядка $1 трлн, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса.

В понедельник Dow Jones Industrial Average рухнул почти на 3000 пунктов (12,93%) - максимальными темпами с 1987 года - на сигналах существенного падения экономической активности в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Поддержку рынку во вторник оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские власти планируют прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено $250 млрд, пишет The Wall Street Journal.

"Мы хотели бы начать отправлять американцам чеки немедленно", - заявил Мнучин. Эти выплаты могут заменить ранее обсуждавшуюся правительством США и законодателями идею о снижении налога на заработную плату.

"Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - заявил Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.

Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики, объем которого может достичь $1 трлн. Это существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд.

"Это огромная сумма. Мы вынесли на рассмотрение предложение, предусматривающее вливание триллиона долларов в экономику", - заявил министр.

Кроме того, власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.

Тем временем, ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Акции Boeing подешевели на 4,2% по итогам торгов во вторник. Накануне рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг Boeing с "A-" до "BBB", что уже относится к спекулятивной категории. Эксперты агентства отметили, что "денежный поток Boeing в следующие два года, вероятно, будет существенно ниже, чем ожидалось", поскольку полеты самолетов 737 MAX до сих пор не возобновлены, а распространение коронавируса привело к "резкому снижению объема глобальных авиаперевозок".

Стоимость акций United Airlines рухнула на 13,5%, Delta Air Lines - на 11,4%, American Airlines - опустилась на 2,1%.

Тем временем, бумаги Amazon подорожали на 7%. Эксперты Bank of America полагают, что интернет-ритейлер выиграет в связи с переводом офисных сотрудников на домашнюю работу и ростом популярности онлайн-шопинга в период эпидемии.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 1048,86 пункта (5,2%) и составил 21237,38 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 143,06 пункта (6%) - до 2529,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 430,19 пункта (6,23%) и составил 7334,78 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в среду.

Администрация президента Дональда Трампа поддержала план, согласно которому американцы получат прямые выплаты в $1000 в рамках пакета помощи экономике на $1 трлн, пишет The Wall Street Journal. Министр финансов Стивен Мнучин предложил направить на такие выплаты в ближайшие две недели $250 млрд, затем, по данным источников, на эти цели может быть выделено при необходимости еще $250 млрд.

"Мы хотели бы начать отправлять американцам чеки немедленно", - заявил Мнучин в ходе брифинга в Белом доме. Эти выплаты могут заменить ранее обсуждавшуюся правительством США и законодателями идею о снижении налога на заработную плату.

"Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - сказал Мнучин.

Пакет мер по поддержке экономики, предложенный министром, существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд.

"Это огромная сумма. Мы вынесли на рассмотрение предложение, предусматривающее вливание триллиона долларов в экономику", - заявил Мнучин.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что Япония зафиксировала профицит баланса внешней торговли в феврале впервые за четыре месяца в связи с резким падением объемов импорта из Китая в условиях распространения коронавируса.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в прошлом месяце составило 1,1 трлн иен ($10,3 млрд) по сравнению с дефицитом в 1,31 трлн иен в январе. Эксперты в среднем прогнозировали февральский профицит на уровне 917,2 млрд иен, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем японского импорта снизился на 14% по сравнению с февралем прошлого года - до 5,21 трлн иен, экспорт сократился 15-й месяц подряд - на 1%, до 6,32 трлн иен. Импорт из Китая в феврале рухнул на 47,1%, главным образом, из-за падения закупок одежды и мобильных телефонов. Экспорт в КНР уменьшился на 0,4%.

Японский ЦБ, согласно опубликованным в среду данным, купил акций накануне более чем на $1 млрд в пересчете на американскую валюту в рамках программы поддержки рынков. Кроме того, правительство Японии обсуждает новые меры помощи экономике.

Гонконгский Hang Seng снизился почти на 1%, китайский Shanghai Composite меняется незначительно, южнокорейский KOSPI теряет 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 6,5%, после того как премьер страны Скотт Моррисон предупредил сограждан, что эпидемия коронавируса может продлится до полугода.

Участники рынки позитивно реагируют на текущие новости обо всех новых мерах поддержки экономики, однако, по словам аналитиков, инвесторам необходимо увидеть, что число инфицированных COVID-2019 начало снижаться, прежде чем рынки смогут найти дно.

Власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.

Тем временем, ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Акции производителя электроники Sony дорожают на 3,7%, автомобильной компании Toyota Motor - на 1,2%. Цена бумаг телекоммуникационной SoftBank Group упала на 10,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,9%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,1%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings упала в ходе торгов в Гонконге на 2,2%. Кроме того, снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 4,7% и PetroChina - на 3,3%.

Brent дорожает на торгах в среду, WTI колеблется между ростом и снижением после падения цен обоих сортов накануне до новых четырехлетних минимумов.

Главные факторы для нефтяного рынка в настоящее время - это резкое падение глобального спроса в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также ожидаемый рост предложения нефти в условиях ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составляет $28,99 за баррель, что на $0,26 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы упали в цене на 4,4%, до $28,73 за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,04 (0,15%) - до $26,91 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $26,95 за баррель (минимум с февраля 2016 года), опустившись на 6,1% по сравнению с предыдущей сессией.

Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.

По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц.

"Таким образом, если Саудовская Аравия будет следовать своему плану резкого наращивания добычи, она будет делать это на фоне крайне низкого спроса из-за блокировки целых отраслей экономики", - заявил аналитик по энергетическому сектору IHS Маршалл Стивенс в интервью MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах в США должны выйти в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют их увеличение за неделю на 2,6 млн баррелей, а также ждут снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 3,8 млн баррелей и 3,2 млн баррелей.