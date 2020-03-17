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17 марта 2020 года 19:25

Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью во вторник смягчил отскок ряда бумаг во главе с "Магнитом"

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью в условиях усиления опасений, что распространение коронавируса может ощутимо замедлить глобальную экономику; откат сдерживался отскоком ряда бумаг во главе с "Магнитом" на фоне наметившейся коррекции на биржах акций Европы и США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2224,74 пункта (-1,9%, днем индекс падал к 2170 пунктам), индекс РТС - 934,66 пункта (-3,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 74,99 рубля (+0,34 рубля).

В лидерах снижения выступили акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-6,1%), "Аэрофлота" (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,6% и -5,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,4% и -5,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,3%), "Мосбиржи" (-4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,3%).

Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков, находящихся в сложном финансовом положении, заявил первый замглавы Минтранса РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии Росавиации во вторник. Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает сократить аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков.

Выросли акции "Магнита" (+4,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6% и +2,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +2,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%).

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite сократил снижение до 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), в Европе после дневного снижения наметился отскок к вечеру (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,9%) и корректируется Америка (индекс S&P 500 прибавил 4,8% и протестировал 2500 пунктов).

Вышедший во вторник индекс доверия к экономике Германии института Zew в марте на перспективу ближайших 6 месяцев упал до минус 49,5 пункта при прогнозах снижения до минус 30 пунктов с февральских 8,7 пункта.

В США розничные продажи за февраль сократились на 0,5% при прогнозах роста на 0,2% после подъема на 0,3% в январе.

Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Нефть во вторник оставалась под давлением продавцов, цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $30,02 за баррель (-0,1% и -11% в понедельник), майская цена WTI - $29,27 за баррель (+0,9% и -9,6% накануне).

США приняли решение о пополнении стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, на рынках сохраняются опасения по поводу последствий эпидемии COVID-19 для мировой экономики, несмотря на обнуление ставки ФРС и запуск программы количественного смягчений объемом $700 млрд. Большая часть этих средств будет направлена на покупку казначейских облигаций США - ФРС запретила покупки других бумаг (акций или корпоративных облигаций). Европа приостанавливает производства, предприятия и закрывает границы, также появилась информация о закрытии школ, мест общественного питания, баров и ресторанов в США. Российский рынок акций также находится под давлением мировых событий.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, мировые рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность на фоне экспоненциального увеличения заболевших коронавирусом. Многие инвесторы пытаются сыграть на опережение, "словить дно", видя перепроданность широкого спектра активов. Однако угроза длительного замедления глобальной экономики заставляет многих участников избавляться от акций и других рисковых инструментов.

Индекс МосБиржи во вторник символически переписал 2-летний минимум, а индекс РТС незначительно обновил минимальные за 3,5 года уровни, однако затем внешний фон быстро улучшился, вызвав резкое восстановление рынка акций РФ, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, беспокойство на рынках сохраняется. Евросоюз закрывает свои внешние границы со вторника, экономисты ждут неизбежной рецессии. Естественно, что для РФ это основной рынок сбыта, поэтому снижение деловой активности приведет к падению спроса на товары российского экспорта. В лидерах роста российского рынка вновь выступали бумаги "Магнита", "Ростелекома" и "префы" "Сургутнефтегаза". В условиях перевода сотрудников различных компаний на дистанционную работу может существенно возрасти нагрузка на интернет-каналы. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сталкивается с закрытием большинства наиболее выгодных маршрутов. На рынке поговаривают, что компания может отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год, чтобы обеспечить свою финансовую устойчивость. Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), хотя компания сообщила о росте прибыли по РСБУ в 2019 году на 85% - до 405,76 млрд рублей. Однако результат текущего года вряд ли будет столь же сильным.

Рубль начинал день уверенно, но затем сдал свои позиции против доллара. Единого мнения по поводу ставки ЦБ РФ пока нет. Есть факторы в пользу повышения для защиты рынка ОФЗ, но также ставка может остаться без изменений, поскольку текущая динамика рубля в большей степени определяется не политикой регулятора, а внешними факторами.

Баррель Brent упал к $30. Очередные меры, ограничивающие перемещение людей через границы и внутри Европы, предполагают существенное снижение спроса в условиях неопределенности с поставками после развала сделки ОПЕК+. Впереди также статистика по запасам в США, и скорее всего, она может показать рост запасов нефти, так и нефтепродуктов. Ситуация усугубляется тем, что сокращение разрыва цен WTI и Brent снижает интерес к американской нефти, которая будет оставаться в хранилищах на территории США.

Проблемы с ликвидностью в американской финансовой системе сохраняются, и рынок акций США может в течение торгов вторника вновь развернуться вниз. Инвестиционные дома в США почти синхронно снижают рекомендации по энергетическим компаниям, но пока делают оптимистичные оценки по IT-сектору. Высокая доходность российских активов на фоне отрицательных доходностей валют фондирования будет пользоваться повышенным спросом при стабилизации ситуации, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-18,9%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-9,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-8,6%).

Выросли бумаги банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+26,9%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+11,7%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,4%), акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+9,3%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+8,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 128,616 млрд рублей (из них 34,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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