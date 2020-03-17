Падение цен евробондов РФ во вторник замедлилось, отдельные выпуски пытаются подрасти в рамках коррекции

Москва. 17 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник замедлилось, при этом отдельные выпуски пытаются подрасти в цене в рамках коррекции благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) 17 марта также немного снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 110,15% от номинала, что соответствует доходности 3,57% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 6 базисных пунктов, составив 102,73% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 0,35% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 6,5 пункта и составил 322 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 13 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 124,75% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,205% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 12 базисных пунктов, подорожав до 121,28% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт и составила 4,14% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 56 базисных пунктов - до 106,44% от номинала (доходность выросла на 10 пунктов - до 3,58% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 34 базисных пункта, до 106,35% от номинала (доходность выросла также на 10 пунктов - до 2,95% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 40 базисных пунктов, подорожав до 118,26% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,13% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 30 базисных пунктов, до 104,42% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 3,55% годовых).

"Сегодня активные продажи российских еврооблигаций приостановились. Котировки большинства выпусков продолжают снижаться, но не так сильно, как накануне. В частности, доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день всего на 2 базисных пункта, до 3,73% годовых. Отдельные бумаги даже пытаются немного скорректироваться вверх по цене. Такая динамика характерна для долговых бумаг большинства emerging markets. Так, сильные продажи были в понедельник на фоне второго за последние полторы недели экстренного снижения процентных ставок Федрезервом США, что сильно напугало инвесторов, посчитавших, что такое поведение регулятора является свидетельством "очень плохой" ситуации в американской экономике. Сегодня же панические продажи приостановились на фоне ожидаемых бюджетных и монетарных стимулов от ФРС и других мировых центробанков. При этом есть предпосылки к тому, что цены российских евробондов в ближайшее время могут стабилизироваться. Но если статистика будет показывать ускорение темпов распространения коронавируса, то это может вызвать новую волну распродаж еврооблигаций развивающихся стран, в том числе и России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.