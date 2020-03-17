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17 марта 2020 года 15:31

Рубль днем перешел к снижению к доллару и продолжает повышаться к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 17 марта. Доллар развернулся вверх, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" во вторник днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за динамикой валют на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 75,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,75 руб./EUR1, подешевев на 67 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,2 копейки - до 78,56 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 марта на 23,66 копейки, до 73,8896 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,15 копейки, до 82,3056 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах на дневных торгах, так как участники торгов реагируют на возобновление роста доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке. Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Японии.

Федрезерв в выходные снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, а также объявил о планах дополнительной покупки активов и других мерах по предоставлению ликвидности банкам. ФРС заявила также, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".

Банк Японии объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Белый дом в понедельник рекомендовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней.

Число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 4,5 тыс., на данный момент известно о 86 летальных исходах, передал телеканал CNN.

Канада закрывает границы для тех, кто не является жителями страны, с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа (COVID-19), заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Пока нет признаков того, что эпидемию удалось взять под контроль, поэтому несмотря на сегодняшнюю локальную стабилизацию курса российская валюта остается уязвимой. Поводом для новых волн распродаж может выступать дополнительная информация о масштабах экономических последствий пандемии со стороны компаний и властей. Банк России в пятницу проведет заседание, по итогам которого мы ожидаем сохранения ставки на неизменном уровне. Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией председателя, в ходе которой будет представлена более развернутая позиция регулятора относительно экономических последствий текущей ситуации и имеющихся в арсенале ЦБ мер на случай дальнейшей дестабилизации на рынках", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"В краткосрочной перспективе основным фактором динамики российской валюты остается развитие ситуации с коронавирусом. При этом наиболее вероятно сохранение высокой волатильности в рубле. В то же время стоит отметить, что поддержку российской валюте в ближайшей перспективе окажет решение российского Центробанка продавать валюту из резервов в рамках исполнения бюджетного правила", - подчеркивает директор по инвестициям (CIO) компании "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.

"Российской правительство и ЦБ РФ утром объявили о поддержке российской экономики, однако пока меры касаются налоговых послаблений для авиакомпаний и туроператоров, с поправкой на расширение перечня в случае необходимости. Курс рубля, учитывая операции ЦБ, объемы которых в соответствии с бюджетным правилом остаются умеренными, пока торгуется в коридоре 73-75 руб./$1, локальное ослабление выше этого уровня из-за нервной реакции инвесторов остается вероятным, хотя в среднесрочной перспективе мы ожидаем возврата по меньшей мере к 72 руб./$1. При этом снижение фондового рынка может продолжиться на внешнем негативе", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики во вторник, при этом Brent перешла к снижению после подъема ранее в ходе торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,37% - до $29,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,97% - до $29,28 за баррель.

США приняли решение о пополнении стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

Развивающиеся страны могут столкнуться с падением нефтегазовых доходов на 50-85% в 2020 году, до минимального уровня за последние двадцать лет, предупредили глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в совместном заявлении по итогам телефонного разговора.

"Это будет иметь значительные социальные и экономические последствия, особенно для государственного сектора в таких жизненно важных секторах, как здравоохранение и образование", - отмечается в сообщении на сайте ОПЕК.

Банк России 17 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 марта, банки разместили в ЦБ РФ 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 17 марта разместил 31-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 22 млрд 370,5 млн рублей по номиналу (при лимите 375 млрд 277,5 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0002% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 5,75% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 6,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 6,52% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 8 б.п. - до 6,68% годовых каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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