Цены на нефть в ближайшем будущем будут торговаться в диапазоне $34-36 за баррель - Julius Baer

Аналитики Julius Baer ожидают, что цены на нефть в ближайшем будущем будут торговаться в диапазоне 34-36 долларов США за баррель, сообщается в комментарии компании.

"Котировки нефти в понедельник временно упали ниже 30 долларов США за баррель, в связи с негативным воздействием пандемии и политических новостей. На рынке происходит исключительно сильная распродажа, однако опыт прошлого подсказывает, что можно ожидать частичного и быстрого восстановления цен. Мы ожидаем, что цены на нефть в ближайшем будущем будут оставаться на пониженном уровне в районе 34-36 долларов США за баррель и к середине текущего года начнут медленное восстановление. В связи с текущей неопределенностью мы сохраняем нейтральную позицию по рынку", - пишет главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.