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17 марта 2020 года 17:31
Неплохой идеей может стать покупка акций торговых сетей - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Неплохой идеей на российском рынке может стать покупка акций торговых сетей, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Российскому рынку акций сложно расти без поддержки запада, поэтому ожидать положительной динамики пока не приходится. Поэтому, отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, к полудню вторника российский рынок ушел в "минус". Тревожным моментом для мировых рынков является отсутствие реакции на второе подряд снижение ставки ФРС за последние две недели. Если раньше снижение ставки в США воспринималось рынками с энтузиазмом, то теперь - отсутствие положительной реакции и обвал. Стоит отметить, указывает В. Марков, что решение ФРС в последнее время принималось под давлением Трампа. Проблемой для российского рынка также остается дешевеющая нефть, обращает внимание специалист ИК. Пока нефть марки Brent закрепилась около отметки 30 долл., минимального уровня 2016 года. При такой дешевой нефти американские сланцевики уже бьют тревогу, а Трамп провел переговоры с принцем Саудовской Аравии. "Это все указывает на то, что дешевая нефть никому не нужна. Если только это не ценовая война между основными производителями "черного золота". Нефть уже потянула за собой российский рубль и долговой рынок. Если ЦБ еще может сдерживать ослабление рубля, используя огромные резервы, то с облигациями пока проблема. Еще месяц назад 10-летние ОФЗ торговались с доходностью около 6%, то сейчас доходность составляет около 8%. Это может привести к повышению процентной ставки ЦБ, об этом уже высказался глава ВТБ Андрей Костин. Что в дальнейшем приведет повышению стоимости займов по всей цепочке российской экономики", - пишет В. Марков. В Китае из-за эпидемии снижается деловая активность. Розничные продажи в январе упали на 20,5% г/г. Объем промышленного производства в январе понизился на 13,5%. Если эпидемическая ситуация в Китае продолжит улучшаться, то нервозность на мировых рынках пойдет на спад. "На российском рынке во вторник наблюдается высокая волатильность. Индекс Мосбиржи сейчас выглядит существенно перепроданным. Неплохой идеей на российском рынке может стать покупка акций торговых сетей. Так как в сложный период времени население может увеличить закупки товаров и продовольствия, что в дальнейшем улучшит показатели ритейлеров", - отмечает Виктор Марков.
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