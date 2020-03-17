Уход индекса Мосбиржи на 2100 пунктов уже на этой неделе вполне возможен - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что уход на 2100 пунктов по индексу Мосбиржи уже на этой неделе вполне возможен, говорится в комментарии компании.

"Индекс Мосбиржи проседает до 3%. Удержать 2200 пунктов не удалось: просадка во вторник доходила до 2188, после чего игроки начали откупать бумаги. Второй день подряд рынок показывает, что ниже 2200 пунктов надолго он снижаться пока не готов. Мы полагаем, что ситуация может резко измениться из-за новостного фона, и уход на 2100 пунктов уже на этой неделе вполне возможен", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.