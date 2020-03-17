Рубль мог бы пользоваться повышенным спросом, если бы не явные проблемы с ликвидностью в американской финансовой системе - "Открытие Брокер"

Рубль мог бы пользоваться повышенным спросом, если бы не явные проблемы с ликвидностью в американской финансовой системе, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль начинал вторник уверенно, но затем сдал свои позиции против доллара, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2275 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 5,75%, недельная выросла до 6,23%, а месячная - до 6,52%.

Динамика ставок говорит о возможности ужесточения денежной политики ЦБ РФ, отмечает А. Кочетков. Единого мнения по поводу ставки ЦБ РФ пока нет. Есть факторы в пользу повышения для защиты рынка ОФЗ, но также ставка может остаться без изменений, поскольку текущая динамика рубля в большей степени определяется не политикой регулятора, а внешними факторами.

"Впрочем, ЦБ РФ 16 марта продал валюту на 3,7 млрд рублей, что пока является достаточным для удержания курса вблизи 75 за доллар. Если бы не явные проблемы с ликвидностью в американской финансовой системе, то при текущей разнице ставок рубль мог бы пользоваться повышенным спросом", - пишет специалист компании.