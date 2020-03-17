Некоторый оптимизм на российском рынке вызывают попытки роста отдельных акций - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника вышли в "минус", но воздержались от обновления минимумов года (2179 пунктов и 910 пунктов соответственно). Итоги дня, по мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, не в последнюю очередь будут зависеть от настроений на биржах США и нефтяных площадках. Некоторый оптимизм на российском рынке вызывают попытки роста отдельных акций, указывающие на робкие попытки "быков" вернуться в игру, отмечает она.