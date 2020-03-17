Акции "Магнита" все еще смотрятся достаточно слабо - ИК "Велес Капитал"

Акции "Магнита" пытаются восстановиться, но все еще смотрятся достаточно слабо, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ждать развития краткосрочного отскока бумаг и закрытия "гэпа" прошлой недели стоит при способности устоять выше 2800 рублей, считают в ИК.

"С технической точки зрения, акции "Магнита" пытаются восстановиться от минимумов с 2010 года, но на данный момент все еще смотрятся достаточно слабо. Ждать развития краткосрочного отскока бумаг и закрытия "гэпа" прошлой недели (между 2820 руб. и 2950 руб.) стоит при способности устоять выше 2800 руб. Ключевым краткосрочным сопротивлением выступает уровень 3160 руб., у которого расположена и средняя полоса Боллинджера дневного графика. В текущих условиях "быки" сталкиваются с высокими рисками", - пишет аналитик компании Елена Кожухова.