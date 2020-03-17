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17 марта 2020 года 14:56
Российский фондовый рынок продолжает отступать - ИК "Фридом Финанс"
Индекс РТС во вторник удерживается выше 900 пунктов, тем не менее, теряя с открытия торгов более 4%, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Сейчас рынок тестирует уровни июля 2015 года и декабря 2016-го. До абсолютных минимумов еще очень далеко. "В случае падения существенной поддержкой может выступить уровень 850 пунктов. Мы не исключаем, что распродажа на этой неделе может доходить до 740 пунктов, откуда с высокой вероятностью начнется рост рынка", - отмечает эксперт. "Индекс Мосбиржи проседает до 3%. Удержать 2200 пунктов не удалось: просадка сегодня доходила до 2188, после чего игроки начали откупать бумаги. Второй день подряд рынок показывает, что ниже 2200 пунктов надолго он снижаться пока не готов. Мы полагаем, что ситуация может резко измениться из-за новостного фона, и уход к 2100 пунктам уже на этой неделе вполне возможен", - указывает аналитик компании. Картина в отдельных акциях, по мнению В. Емельянова, указывает на то, что инвесторы ребалансируют портфели перед дальнейшим движением рынка. Активнее других бумаг сегодня продают: ЛСР (-9,2%), ТГК-1 (-7,8%), Татнефть (-7,3%), Полюс (-6,8%), Аэрофлот (-6%), Русал (-5%). При этом покупают: САФМАР (+7,5%), Банк Санкт Петербург (+2%), Распадскую (+1,6%), М.видео (+0,7%). Акции группы САФМАР, явно выбивающиеся от общего тренда, на взгляд эксперта ИК "Фридом Финанс", могут реагировать на историю с поставками нефти в Белоруссию, которая уже начала перерабатывать часть сырья из трубопровода "Дружба". Бумаги САФМАР на тонком рынке сегодня доходили до 500 рублей. "Мы не рекомендуем сейчас к покупке эту крайне волатильную акцию. Компания уже больше года находится в боковом тренде, который, по нашей оценке, может резко измениться на нисходящий", - указывает В. Емельянов. "Валютная секция выглядит лучше, чем накануне, - констатирует специалист ИК "Фридом Финанс". - Доллар остановил рост, а евро возобновил падение к рублю. Уровни выше 74,9 рубля за доллар и 83,25 остаются пока непреодолимым препятствием, что указывает на попытку рынка развернуться в пользу рубля. С прошлой недели сформировался потолок цен, выше которых валюта не держится дольше нескольких минут, и на данный момент их можно считать максимально достижимыми целями: это 75,5 в долларе и 85 рублей в евро. В связи с негативными ожиданиями по поводу внешних рынков и полной неизвестности сценариев развития эпидемии коронавируса мы не исключаем, что рынок пробьет и эти пределы в одной из ближайших сессий".
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18 марта 2020 года 10:13
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:59
Москва. 18 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.18 марта 2020 года 09:57
налитики ИК "Атон" прогнозируют открытие отечественного рынка акций в среду на отрицательной территории. читать дальше
.18 марта 2020 года 09:50
Торги среды, по мнению аналитиков, рынок акций РФ начнет с небольшого отклонения. В целом торги могут проходить на пессимистичной ноте. читать дальше
.18 марта 2020 года 09:50
Не успели азиатские рынки отыграть отскок индексов США, как фьючерсы вновь показали резкое снижение. На рынке вновь заговорили о долгосрочном "здоровье" американской экономики, которая остаётся зависимой от постоянных денежных вливаний, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2200-2250 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с относительно небольшим отклонением в пределах 0,5-1,2%, в диапазоне 2200-2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2180, 2150... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Brent дорожает на торгах в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.18 марта 2020 года 09:28
Аналитики "Алор Брокер" считают, что у рубля нет никаких шансов на рост. В понедельник вечером пара доллар/рубль, до этого, похоже, усиленно сдерживаемая Банком России, все-таки пробила отметку 75. Некоторым позитивом для российской валюты является спад активности продавцов на рынке ОФЗ -... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:19
Прочно под отметкой 30 долларов за баррель закрепилась нефть, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Ее снижение будет продолжаться, считает он - ведущие нефтяные державы наращивают добычу и демпингуют. "Некоторую остановку стоит ждать в районе 27 долларов за баррель - это... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:10
Аналитики Промсвязьбанка указывают в своем комментарии, что перед открытием торгов на "Московской бирже" в среду для российской валюты сложился негативный внешний фон, и ожидают нейтральной динамки рубля в начале дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает снижение, отступив в район... читать дальше
.17 марта 2020 года 19:44
Москва. 17 марта. Доллар растет, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за динамикой валют на глобальном рынке. читать дальше
.17 марта 2020 года 19:25
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью в условиях усиления опасений, что распространение коронавируса может ощутимо замедлить глобальную экономику; откат сдерживался отскоком ряда бумаг во главе с "Магнитом" на фоне наметившейся коррекции на биржах акций Европы и США. читать дальше
.17 марта 2020 года 19:05
Падение цен евробондов РФ во вторник замедлилось, отдельные выпуски пытаются подрасти в рамках коррекции
Москва. 17 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник замедлилось, при этом отдельные выпуски пытаются подрасти в цене в рамках коррекции благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) 17 марта также немного снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 марта 2020 года 18:46
Аналитики Julius Baer ожидают, что цены на нефть в ближайшем будущем будут торговаться в диапазоне 34-36 долларов США за баррель, сообщается в комментарии компании. "Котировки нефти в понедельник временно упали ниже 30 долларов США за баррель, в связи с негативным воздействием пандемии и... читать дальше
.17 марта 2020 года 18:28
Экономика РФ при своевременной реакции властей в 2020г покажет рост от 0,6% до -0,2%, инфляция в пределах 7% - АКРА
Экономика РФ при условии своевременной реакции властей на вызовы, возникшие в связи с обвалом цен на нефть и распространением эпидемии коронавируса, не испытает драматического падения, считают эксперты рейтингового агентства АКРА. "Ранее базовым сценарием АКРА предполагались темпы прироста... читать дальше
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