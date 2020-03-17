Российский фондовый рынок продолжает отступать - ИК "Фридом Финанс"

Индекс РТС во вторник удерживается выше 900 пунктов, тем не менее, теряя с открытия торгов более 4%, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Сейчас рынок тестирует уровни июля 2015 года и декабря 2016-го. До абсолютных минимумов еще очень далеко. "В случае падения существенной поддержкой может выступить уровень 850 пунктов. Мы не исключаем, что распродажа на этой неделе может доходить до 740 пунктов, откуда с высокой вероятностью начнется рост рынка", - отмечает эксперт.

"Индекс Мосбиржи проседает до 3%. Удержать 2200 пунктов не удалось: просадка сегодня доходила до 2188, после чего игроки начали откупать бумаги. Второй день подряд рынок показывает, что ниже 2200 пунктов надолго он снижаться пока не готов. Мы полагаем, что ситуация может резко измениться из-за новостного фона, и уход к 2100 пунктам уже на этой неделе вполне возможен", - указывает аналитик компании.

Картина в отдельных акциях, по мнению В. Емельянова, указывает на то, что инвесторы ребалансируют портфели перед дальнейшим движением рынка. Активнее других бумаг сегодня продают: ЛСР (-9,2%), ТГК-1 (-7,8%), Татнефть (-7,3%), Полюс (-6,8%), Аэрофлот (-6%), Русал (-5%). При этом покупают: САФМАР (+7,5%), Банк Санкт Петербург (+2%), Распадскую (+1,6%), М.видео (+0,7%).

Акции группы САФМАР, явно выбивающиеся от общего тренда, на взгляд эксперта ИК "Фридом Финанс", могут реагировать на историю с поставками нефти в Белоруссию, которая уже начала перерабатывать часть сырья из трубопровода "Дружба". Бумаги САФМАР на тонком рынке сегодня доходили до 500 рублей. "Мы не рекомендуем сейчас к покупке эту крайне волатильную акцию. Компания уже больше года находится в боковом тренде, который, по нашей оценке, может резко измениться на нисходящий", - указывает В. Емельянов.

"Валютная секция выглядит лучше, чем накануне, - констатирует специалист ИК "Фридом Финанс". - Доллар остановил рост, а евро возобновил падение к рублю. Уровни выше 74,9 рубля за доллар и 83,25 остаются пока непреодолимым препятствием, что указывает на попытку рынка развернуться в пользу рубля. С прошлой недели сформировался потолок цен, выше которых валюта не держится дольше нескольких минут, и на данный момент их можно считать максимально достижимыми целями: это 75,5 в долларе и 85 рублей в евро. В связи с негативными ожиданиями по поводу внешних рынков и полной неизвестности сценариев развития эпидемии коронавируса мы не исключаем, что рынок пробьет и эти пределы в одной из ближайших сессий".