Финансовые рынки начинают учитывать вероятность глобальной рецессии - Julius Baer

Финансовые рынки находятся в состоянии паники и начинают учитывать в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Центральные банки идут в своих действиях практически ва-банк. Ключевым элементом предотвращения спада в экономике являются согласованные налогово-бюджетные меры. Инвесторы полагают, что рынки не опустятся ниже основных психологически важных уровней. Требуется терпение, поскольку принятым недавно мерам по борьбе с коронавирусом потребуется минимум 6-10 дней, чтобы повлиять на ситуацию.

"Глобальный кризис ухудшается в связи с ростом распространения коронавируса за пределами Азии, - отмечает глава исследовательского подразделения Julius Baer Кристиан Гаттикер. - Для борьбы с кризисом были приняты беспрецедентные меры, однако первые позитивные изменения можно ожидать не ранее, чем через 6-10 дней. Это оказывает большое давление на регуляторов в плане сдерживания ущерба для закрытых экономик и рынков, находящихся в свободном падении. На выходных центральные банки пошли ва-банк согласованным фронтом. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии применили тяжелую артиллерию, как и многие менее крупные банки по всему миру. Крайней мерой, которую еще можно применить, станет выкуп с рынка плохих активов, по примеру программы выкупа проблемных активов (TARP) в США в 2008 году".

Несмотря на то, что такая мера превышает мандат многих центробанков мира, это, на взгляд эксперта Julius Baer, подчеркивает необходимость согласованного участия правительств, как это было в США с TARP. Пока что именно это являлось недостающим элементом и больше всего беспокоило рынки. Как борьба с пандемией, так и меры против экономических последствий до сих пор были фрагментарными, а не глобальными согласованными действиями. Краткосрочные кредитные линии поддержки, неограниченные кредиты и другие меры поддержки звучат хорошо, но смогут ли они помочь каждой стране, неизвестно, полагает К. Гаттикер. При этом, общее лидерство в глобальных усилиях по борьбе с кризисом отсутствует.

"Таким образом, в последнее время рынки стали учитывать в котировках вероятность глобальной рецессии. Инвесторам приходится полагаться на меры центробанков, которые могут сделать несколько следующих дней непростым временем. В такие периоды инвесторы, как правило, обращают внимание на психологические важные уровни индексов. Для S&P 500 эти уровни сейчас находятся в районе 2400/2500, и несколько следующих торговых сессий, вероятнее всего, будут ознаменованы борьбой вокруг них. Наиболее важно сейчас не совершать продажи на неликвидных рынках и сохранять терпение и стальные нервы", - резюмирует глава исследовательского подразделения Julius Baer.