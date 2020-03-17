"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в Полюсе/Polymetal в пропорции 50/50"

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в Полюсе/Polymetal (MOEX: PLZL) (MOEX: POLY) в пропорции 50%/50%", так как сработал стоп-лосс, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы закрываем нашу торговую идею в свете обвала цен на золото. Также мы подтверждаем нашу точку зрения, что на данный момент бумаги золотодобывающих компаний не учитывают хеджирующий потенциал золота, и ожидаем мощную поддержку для цен на желтый металл от колоссальных вливаний ликвидности в среднесрочной перспективе", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".