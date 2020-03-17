Возможности центробанков по поддержанию стабильности на рынках иссякают - Альфа-банк

Крупнейшие центробанки мира использовали практически все свои возможности по поддержанию стабильности на рынках и предоставлению ликвидности, однако многие инвесторы усомнились в целесообразности этих действий для рынков акций и облигаций, так как рынки сейчас не испытывают системных проблем в отличие от кризиса 2008 г., отмечается в обзоре Альфа-банка.

" Понижение процентных ставок, количественное смягчение и меры поддержки препятствуют обвалу рынков, однако проблемы лежат в реальной экономике – закрываются школы, до минимума сокращаются авиаперевозки, закрыты и закрываются производства сначала в Китае, а теперь в Европе и в скором времени в США, - отмечают эксперты Альфа-банка. - Это крайне негативно влияет на мировые цепочки поставок и потребительскую активность. Китай пережил более сильный в сравнении с ожиданиями спад в начале года, так как из-за эпидемии в стране были закрыты предприятия, производства, магазины и рестораны, указывая на последствия эпидемии, с которыми сейчас сталкивается глобальная экономика по мере распространения коронавируса по всему миру. Промпроизводсво в Китае опустилось на 13,5% в январе и феврале в сравнении с прошлым годом, оборот розничной торговли снизился на 20,5%, инвестиции в основные средства опустились на 24,5%. Уровень безработицы подскочил до рекордных 6,2% в феврале, когда обострилась эпидемия и было закрыто большинство производств".

По мере усиления опасений по поводу глобального экономического спада в 2К20, отсутствия экономического роста по итогам 1К20 и потенциальной угрозы рецессии, рынки ожидают более масштабных стимулов. Германия готовится предоставить 600 млрд евро на борьбу с коронавирусом, Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение и предоставит $50 млрд на борьбу с эпидемией. Ближайшие 6 недель, как минимум до конца апреля, будут особенно сложными, так как необходимость ограничить распространение эпидемии будет сильно сдерживать экономическую активность в Европе, США и других странах.

"Волатильность на рынках, судя по всему, сохранится пока не возобновят работу транспорт, бизнес, производство, - полагают аналитики банка. - Сильно пострадают потребительская активность и оборот розничной торговли; финансовые результаты компания за 1К20, скорее всего, окажутся ниже ожиданий, а прогнозы на 2К20 и год в целом и вовсе могут быть понижены. Все этого будет негативно влиять на настроение инвесторов. Сейчас важно сдержать распространения эпидемии и предоставить адекватную медицинскую помощь инфицированным. Министры финансов ЕС и правительство Великобритании сегодня обсудят дальнейшие меры поддержки. С экономической точки зрения Covid-19, который заявил о себе сбоями в мировых цепочках поставок сейчас обернулся негативном шоком в части спроса (сокращаются рабочие места, снижаются доходы населения, особенно у занятых в туристическом, гостиничном и развлекательном секторах). Эти негативные последствия вируса теперь нельзя рассматривать как квартальный спад, за которым последует Vобразное восстановление экономики; сейчас экономическое восстановление связывают с L-образной моделью".

Goldman Sachs в своем последнем по времени прогнозе понизил рост ВВП США на этот год до 0,4%, однако этот прогноз может подтвердиться только при условии роста ВВП на 3-4% в 3К и 4К 2020 г. Вероятность восстановления в 2П20 снижается, и существует риск того, что по итогам 2П20 рост экономики будет нулевым или даже отрицательным. Последние данные по обороту розничной торговли, промпроизводства и инвестиций в основные средства Китая находились на исторических минимумах. "Несмотря на снижение процентных ставок и прочие кредитные стимулы, а также меры бюджетной поддержки, сейчас рассчитывать на сколько-нибудь устойчивое восстановление экономики нам представляется весьма амбициозным". - резюмируют специалисты Альфа-банка.